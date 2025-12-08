"인기 패션·뷰티 브랜드 할인" 롯데홈쇼핑, '2025 땡스 어워즈' 프로모션

11일부터 21일까지 인기 브랜드 총집합

인기상품 집중 편성, 적립금 지급

롯데홈쇼핑 오는 11일부터 21일까지 '2025 땡스 어워즈'를 연다고 8일 밝혔다. 연말 시즌 총결산 프로모션으로 TV 방송, 온라인몰, 모바일 등 채널별 구매 고객을 대상으로 할인과 적립금 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

롯데홈쇼핑은 패션, 뷰티, 리빙 등 2025년 인기 브랜드들을 선정해 특별 구성, 할인가에 선보인다. TV 상품 구매고객을 대상으로는 적립금을 제공한다.

TV 방송은 최저기온이 영하 10도까지 떨어짐에 따라 인기 브랜드별 월동준비 상품들을 집중 편성했다. 이달 11일에는 '진짜패션 룩앳미(LOOK AT ME)'를 통해 올해 누적 주문 건수 90만 건을 기록한 단독 패션 브랜드 '바이브리짓'의 양모코트와 글로벌 브랜드인 '베네통'의 패딩백, 패딩 부츠를 합리적인 가격에 선보인다.

같은 날에는 '잭니클라우스 해비다운'을, 13일에는 올해 론칭한 캐시미어 특화 패션 브랜드 '네메르'의 인기 상품들을 최대 30% 할인가에 선보인다. 그 밖에 명품 침구로 꼽히는 '박홍근홈패션 겨울 침구', 강남 에스테틱 사후관리 크림으로 인기를 모으고 있는 '엘쎄라 매직 커버크림', 인기 건강식품 브랜드 '여에스더 국민 영양제' 라인 등을 다양하게 선보인다.

온라인몰에서는 홈쇼핑 창고대개방 콘셉트로 '홈쇼핑 히트 아우터 최저가전'을 진행한다. '안나수이', '조르쥬레쉬', '폴앤조' 등 인기 여성 의류 브랜드의 패딩, 니트 등을 최대 87% 할인가에 선보이고 '5만원대 선착순 특가'도 진행한다. 레고, 마이크로킥보드 등 크리스마스 인기 선물로 주목받는 유·아동 브랜드를 선정해 최대 50% 할인가에 선보이는 '마이리틀베이비'도 진행한다.

모바일에서는 연말 시즌 선물 수요를 고려해 이달까지 선물하기 서비스를 이용하고 이벤트에 응모한 고객 대상으로 추첨을 통해 '벨리곰 달력', '롯데 모바일 상품권' 등 사은품을 제공한다. 김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "채널별, 카테고리별 인기 상품들을 다양한 혜택으로 선보이는 만큼 합리적인 소비를 원하는 고객들에게 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.





