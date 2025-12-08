평택시, 종합장사시설 건립 위한 계획 수립 본격화

기본구상 및 타당성조사 용역 착수

2028년 착공·2030년 준공 목표

경기도 평택시가 진위면 은산1리 일원에 추진하는 종합장사시설 건립을 위한 본격적인 계획 마련에 착수한다.

평택시는 이달 초 '종합장사시설 건립을 위한 기본구상 및 타당성 조사 용역'을 착수한다고 8일 밝혔다. 시는 용역을 거쳐 내년 중 '평택공설종합장사시설(가칭)'의 기본적인 윤곽을 마련할 계획이다.

평택시에는 현재 지역 내 화장시설이 없어 다른 시·군의 시설을 이용하고 있다. 이런 문제를 해결하기 위해 시는 지난해 9월 종합장사시설 후보지에 대한 공개 모집을 실시, 8개월만인 지난 5월 진위면 은산1리를 건립 후보지로 최종 선정했다.

이번 용역에서는 장사시설의 사회적·경제적 타당성 검토와 건물의 공간적 배치 등을 포함한 건립 기본계획 및 구체적인 사업 추진 절차 등을 종합적으로 분석해 효율적인 사업 추진 방안을 제시할 예정이다.

이를 위해 시는 지난달 17일 용역 입찰 공고를 한 후 21일 업체를 선정했으며, 계약 절차가 마무리되는 대로 용역에 착수한다는 방침이다. 용역 기간은 10개월이다.

시는 용역 결과물을 토대로 타당성 조사(LIMAC)와 지방재정투자심사 및 건축기본계획, 도시계획시설 결정 등 행정절차를 거쳐 2028년 착공해 2030년에 준공할 계획이다.





