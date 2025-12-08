"지하 100m CERN 연구소가 열린다"…한국서 첫 CMS 생중계 탐험

힉스입자 발견 주역 연구진 방한…입자 충돌 예술·VR 터널 투어 등 체험 공개

세계 최고 입자물리 실험의 심장부, 지하 100m 아래 숨겨진 유럽핵입자물리연구소(CERN) CMS 연구소가 처음으로 한국 대중 앞에 열린다.

국립과천과학관이 CERN의 CMS(Compact Muon Solenoid) 국제공동연구단과 협력해 현지 연구자가 직접 참여하는 특별 체험행사를 오는 13일 개최한다. CMS 국제공동연구단 워크숍의 국내 개최를 계기로 한국을 찾은 연구자 10여 명이 대중에게 CMS 실험과 입자물리 연구의 최전선을 소개할 예정이다.

'CMS@CERN, 유럽 지하연구소 여행' 행사 포스터. 국립과천과학관 제공

CMS 실험은 2012년 힉스입자를 발견해 2013년 노벨물리학상 수상에 결정적 기여를 한 세계적 공동연구 프로젝트로, 한국도 2006년부터 공식 참여하고 있다. 현재 11개 대학에서 120여 명의 연구자가 CMS 연구에 참여하며 국제무대에서 활발한 역할을 수행 중이다.

과천과학관은 주말 본행사에 앞서 9일부터 가족 관람객을 위한 사전 체험 프로그램을 운영한다. CMS 검출기 구조 컬러링, 직소 퍼즐, CERN 연구 헬멧 착용 기념사진 등 어린이부터 성인까지 부담 없이 즐길 수 있는 콘텐츠가 준비됐다.

13일 본행사에서는 CMS 소속 아티스트가 구슬과 소형 로봇을 활용해 '입자 충돌 패턴' 예술 작품을 함께 만드는 퍼포먼스를 선보인다. 회전 디스크를 이용한 원형 가속기 빔 만들기, CMS 이미지 배지 제작 체험도 마련됐다. 또한 관람객이 접근하기 어려운 지하 100m 실험터널을 가상현실(VR)로 탐험해볼 수 있으며, 이날 오후 4~5시에는 유럽 현장을 실시간으로 연결해 CMS 장비와 연구공간을 소개하는 생중계 투어도 진행된다. CMS 실험에 참여 중인 한국인 연구자들이 직접 관람객의 질문에 답한다.

같은 날 오후 2시에는 양운기 서울대 교수가 '가상과 현실이 요동치는 양자 우주, 그 현장에서 빅뱅가속기 사냥꾼들을 만나다'를 주제로 강연한다. 이공계 진로를 고려하는 학생들의 관심이 특히 높아, 수도권 과학(중점)고교 대상 70명 모집은 신청 당일 마감됐다.

한형주 국립과천과학관장은 "CERN CMS 연구자가 직접 한국을 방문해 대중을 만나고 실제 연구현장을 생중계로 공개하는 것은 매우 드문 기회"라며 "연령대와 관심사에 맞춘 다양한 프로그램을 통해 어린이부터 과학고 학생까지 모두가 새로운 과학 경험을 얻을 수 있도록 준비했다"고 말했다.





