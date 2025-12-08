“내 집 앞 눈부터…” 양천구, 주민참여 제설대책 확대 시행

공동주택 지원사업 최대 5% 인센티브

서울 양천구(구청장 이기재)가 갑작스러운 폭설 시 제설 공백을 최소화하고 안전한 통행로를 확보하기 위해 주민과 함께하는 다양한 제설대책을 펼치고 있다고 8일 밝혔다.

양천구는 '내 집, 내 점포 앞 눈치우기' 캠페인을 추진한다. 내 점포 앞 눈 치우는 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 폭설로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 '제설대책본부'를 구성하고 24시간 비상근무체제를 가동하며 신속한 대응에 나서고 있다. 이면도로·골목길 등 취약 구간의 신속하고 효율적인 제설을 위해 지역 공동체 기반의 참여형 정책을 확대했다.

주민참여 제설 문화 확산을 위해 제설 참여 '공동주택 지원사업' 인센티브 제공, '눈치우기 인증샷' 이벤트, 우리동네 눈치우기 '자원봉사단' 운영, '내 집, 내 점포 앞 눈치우기' 캠페인 등을 추진한다.

특히 올해 처음으로 추진되는 제설 참여 '공동주택 지원사업' 인센티브는 제설기간 동안 단지 주변 보도 및 이면도로 눈치우기를 시행한 20세대 이상 공동주택에 대해 '공동주택 지원사업' 선정 시 제설 실적에 따라 최대 5%의 가산 혜택을 적용한다.

'공동주택 지원사업'은 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 주택 관리와 안전 보강에 필요한 비용을 최대 90%까지 지원하는 사업으로, 제설 인센티브가 적용되면 최대 95%까지 지원받을 수 있다. 참여를 원하는 공동주택은 제설 활동사진을 동주민센터 또는 도로과로 제출하면 된다.

'눈치우기 인증샷 이벤트'는 주민 누구나 참여 가능하며, 우수작품 선정 시 5만원 상당의 문화상품권이 지급된다. 골목길, 이면도로, 보도, 내 집·내 점포 앞에서 눈 치우는 전경사진을 양천구청 홈페이지 또는 동주민센터나 도로과로 제출하면 된다.

'우리동네 눈치우기 자원봉사단'은 1365 자원봉사포털을 통해 신청할 수 있으며, 제설 요청 문자를 받은 후 공공구역 제설에 참여하면 최대 2시간의 봉사시간을 인정받는다. 운영기간은 내년 3월 15일까지다. 이외에도 구는 주민 주도의 능동적인 제설 문화 조성을 위해 '내 집 앞, 내 점포 앞 눈치우기' 캠페인을 실시하고 있다.

이기재 양천구청장은 "갑작스러운 강설 시 주민의 안전 확보를 위해 가장 먼저 실천해야 하는 것이 신속한 제설작업이지만, 행정기관의 노력만으로는 한계가 있다"며 "내 가족, 내 이웃이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 주민이 함께 눈 치우기에 적극 동참해주시기 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>