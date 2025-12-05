경기도, 5일 공모통해 선정된 OLED 기술 지원사업 점검

경기도가 5일 유기발광다이오드(OLED) 지원사업에 대한 점검회의를 개최했다.

경기도는 이날 '디스플레이 기술개발 지원사업 진도 점검 및 간담회'를 열고 연구기관·기업 등 관계자들과 추진 상황을 점검하고 향후 지원 방향을 논의했다.

이날 간담회에는 차세대융합기술연구원, 엘티소재㈜, 경희대학교, 강원대학교, LG디스플레이㈜ 등 관계자 20여명이 참석해 기술개발 연구진척도·실증 계획·사업 개선방안 등에 대해 의견을 나눴다.

경기도가 5일 '디스플레이 기술개발 지원사업 진도 점검 및 간담회'를 개최했다. 경기도 제공

경기도는 앞서 올해 초 '디스플레이 기술개발 지원사업'을 공모를 통해 OLED 분야 핵심 요소기술 확보를 목표로 과제를 선정한 뒤 지원하고 있다.

박민경 경기도 반도체산업과장은 "디스플레이 산업은 반도체·첨단소재와 함께 경기도의 대표적인 핵심 전략 산업이자 글로벌 경쟁이 치열한 분야"라며 "도내 기업들이 기술 선도력을 확보할 수 있도록 실질적인 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



