경기도새마을회, 동두천서 '2035 온실가스 감축' 기후에너지 활동 선포

새마을지도자 1000명 동두천에 모여

자원순환·녹색마을 실천 다짐

경기도새마을회가 주최하고 경기도와 동두천시가 후원하는 '2025년 함께해요! 기후에너지 활동 선포식'이 지난 4일 동두천국민체육센터에서 경기도 31개 시·군 새마을지도자 1000여 명이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.

경기도새마을회가 주최하고 경기도와 동두천시가 후원하는 '2025년 함께해요! 기후에너지 활동 선포식'이 지난 4일 동두천국민체육센터에서 경기도 31개 시군 새마을지도자 1000여 명이 참석한 가운데 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '경기도민과 함께하는 기후위기 대탈출 프로젝트'의 일환으로, 경기도새마을회를 중심으로 기후위기 극복을 위한 책임과 실천 의지를 결의하고 도민은 물론 국민운동으로 확산해 모두가 함께 잘사는 공동체를 만들어 가는 새마일운동의 미래가치를 공유하기 위해 마련됐다.

특히 '2025년 경기도 새마을지도자대회'와 병행해 추진되면서 행사장은 도내 새마을지도자 1000여 명으로 가득 찼다. 참석자들은 '2035 온실가스 감축 퍼포먼스'를 통해 지구위기 극복을 위한 경기도새마을회의 기후행동 실천 의지를 대내외에 선언하고, 온실가스 감축과 탄소중립 실현 전략을 공식적으로 선포했다.

이호경 경기도새마을회장은 선포사에서 "새마을운동은 이미 55년 전 산림녹화운동 등을 통해 탄소중립을 실천해 왔다"며 "오늘 선포식을 계기로 자원순환활동, 녹색마을가꾸기 등 그동안 경기도새마을회가 추진해 온 기후에너지 활동에 새마을가족의 열정을 다시 한번 모아 달라"고 말했다.

박형덕 동두천시장은 환영사를 통해 "기후변화는 인류 생존과 직결된 중대한 문제이자 전 지구적 과제로, 개인의 작은 실천부터 지역사회 협력, 국가적 정책까지 다양한 노력이 필요하다"고 강조했다.

이어 "경기도 새마을지도자들이 기후변화 대응과 에너지 전환에 있어 선도적 역할을 수행해 주길 바라며, 미래 세대에게 기후위기가 아닌 건강한 내일을 물려주기 위해 함께 노력해 나가자"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>