車협회 "내년 국내 車생산 소폭 성장 그칠 것…정부 지원 인센티브 절실"

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 내년 국내 자동차 생산이 올해 대비 소폭 성장에 그칠 것으로 전망하며, 국내 자동차 업계를 지원할 생산지원 인센티브 등 정부 정책이 필요하다고 강조했다.

5일 KAMA는 내년 국내 자동차 생산을 전년대비 1.2% 증가한 413만대로 전망했다. KAMA는 국내 생산이 2년 연속 이어진 역성장에서 벗어나 증가 전환하겠지만, 내년이 우리 산업이 도약할 수 있는 중요한 시기인만큼 '국내생산촉진세제' 등 생산 인센티브 정책이 시급하다고 주장했다.

강남훈 KAMA 회장은 "2026년은 국내 전기차 신공장 본격 가동과 친환경차 수출 확대가 맞물리면서 우리 산업이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 전환점이 될 것"이라고 평가했다.

이어 "국내 생산 기반을 지키고 경쟁력을 강화하기 위해서는 변화된 통상환경과 시장 구도에 대응할 수 있는 제도적 장치가 필요하다"며 "특히 중국계 브랜드 확산 속에서 국산차의 가격·비용 부담을 완화할 '국내생산촉진세제' 등 생산 인센티브 정책이 시급하다"고 강조했다.

KAMA는 내년 국내 내수 판매 시장의 경우 전기차 보조금 확대, 16종의 신차 출시, 노후차 증가에 따른 교체수요 확대 등이 맞물리며 169만대로 전년대비 0.8% 성장할 것으로 내다봤다.

수출은 미국 관세 15% 적용 확정과 입항수수료 유예 등으로 대미 통상 리스크가 완화되고, 글로벌 하이브리드 선호, 유럽 환경 규제 강화, 국내 EV 신공장 가동 본격화 등으로 증가 전환이 예상된다. 전년대비 1.1% 증가한 275만대 수준으로 전망했다.

특히 현대차 울산 전기차 신공장, 기아 광명·화성 이보 플랜트 등 국내 친환경차 생산 능력 강화되며 수출 회복을 뒷받침할 것으로 보이며, 수출액은 올해보다 0.3% 증가한 720억달러 수준으로 내다봤다.

올해 자동차 수출은 대수(물량) 기준으로는 줄겠으나, 금액 기준으로는 사상 최고 기록이 예상된다. KAMA는 2025년 자동차 수출은 전년대비 2.3% 감소한 272만대로 집계될 것으로 전망했다. 미국의 고관세 부과와 전기차 현지생산 전환으로 최대 수출 시장이 흔들린 영향이다. 다만 이같은 물량 감소에도 불구하고 중고차 수출이 급증하면서, 수출 금액은 전년대비 1.4% 증가한 718억달러로 사상 최고치를 경신할 것으로 예상된다.





