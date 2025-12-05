본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"배민 픽업에서 아메리카노 반값에 구매하세요"

이성민기자

입력2025.12.05 09:23

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스타벅스·빽다방 등 할인 판매

배달의민족 운영사 우아한형제들은 픽업 서비스에서 12월 한 달간 주차마다 카페 프랜차이즈 브랜드별 아메리카노 할인 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.


오는 7일까지는 스타벅스 픽업 서비스 이용 시 선착순으로 아메리카노를 50% 할인 판매한다. 이어 8일부터 21일까지는 빽다방과 우지커피에서 픽업 시 따뜻한 아메리카노를 500원에 한정 수량 판매하는 이벤트를 진행한다.

배달의민족 픽업 서비스에서 12월 한 달간 각 주차마다 카페 프랜차이즈 브랜드별 아메리카노 할인 이벤트를 진행한다. 우아한형제들

배달의민족 픽업 서비스에서 12월 한 달간 각 주차마다 카페 프랜차이즈 브랜드별 아메리카노 할인 이벤트를 진행한다. 우아한형제들

AD
원본보기 아이콘

크리스마스와 연말연시가 있는 12월 4주 차와 5주 차(22일~내년 1월 4일)는 더욱 풍성한 이벤트를 준비했다. 스타벅스와 빽다방, 우지커피는 물론 투썸플레이스와 폴바셋, 파스쿠찌, 커피빈까지 아메리카노 50% 픽업 할인에 동참한다.

배민은 지난 4월 포장 서비스를 '픽업'으로 리브랜딩 후 사용자인터페이스(UI)를 개편하는 등 투자를 확대하고 있다. 오는 10일부터는 픽업 지도뷰에서 검색 기능도 추가한다. 픽업 카테고리 내 지도 화면에서 원하는 가게를 검색할 수 있다.


최종혁 우아한형제들 간편픽업TF장은 "픽업은 배달비가 들지 않아 업주분들의 주문당 매출 증대가 용이하고 직접 고객이 방문하는 만큼 단골 확보도 할 수 있는 서비스"라며 "향후 더욱 다양한 마케팅과 기능 개선으로 접근성을 높이겠다"라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기