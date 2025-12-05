삼성중공업, '마스가' 속도…美 군수지원함 협력 확대

한미 조선업 파트너십 확장

미국 조선사 나스코·콘래드 등과 MOU

MRO 협업에 이어 군함·상선까지 확대

삼성중공업이 미국 조선업계와의 협력 범위를 군수지원함과 친환경 선박 분야로 확대하며 대미 조선 협력을 본격적으로 키우고 있다.

삼성중공업은 지난 3일부터 사흘간 미국 뉴올리언스에서 열린 세계 워크보트쇼에서 미국 조선사 '제너럴다이내믹스 나스코', 국내 엔지니어링 기업 '디섹'(DSEC) 과 3자 사업 협력 합의서(LOA)를 체결했다고 5일 밝혔다. 삼성중공업은 이번 합의를 통해 선박 설계와 장비·부품 공급, 인력 개발 등 다양한 분야에서 3자 협력을 추진한다. 동시에 미국 해군의 '차세대 군수지원함' 사업에 대한 공동 입찰도 검토할 계획이다.

강주년 삼성중공업 팀장(오른쪽부터), 데이브 카버(Dave Carver) 제너럴다이내믹스 나스코 사장, 윤석용 디섹(DSEC) 사장이 지난 3~5일 미국 뉴올리언즈에서 열린 세계 워크보트쇼에서 만나 사업 협력 합의서를 체결했다. 삼성중공업

차세대 군수지원함은 전장에서 연료유와 탄약, 식자재 등을 신속하게 보급할 수 있는 기동성을 갖춘 선박이다. 미국 해군 전력 운용에 핵심적인 역할을 수행한다. 제너럴다이내믹스 나스코는 미국 샌디에이고에 본사를 둔 제너럴다이내믹스 계열 조선사로, 미국 4개 주에서 5개 야드를 운영하며 군수지원함부터 상선과 컨테이너선, 유지보수·수리·운영(MRO)까지 다양한 선박 건조 경험을 갖춘 대형 조선사다.

디섹은 지난 11월 삼성중공업과 전략적 파트너십을 맺은 국내 조선·해양 엔지니어링 전문회사로, 나스코와는 20년 이상 선박 설계 및 패키지 기자재 공급 분야에서 협력 관계를 유지해왔다. 삼성중공업의 참여로 3자 간 기술·조달·설계의 결합 효과가 더욱 커질 것이라는 전망이 나온다.

삼성중공업은 또 미국 콘래드 조선소와 액화천연가스(LNG) 벙커링선 공동 건조를 위한 양해각서(MOU)도 체결했다. 콘래드는 루이지애나와 텍사스주에 5개 야드를 보유한 조선소로 바지선, 예인선, 관공선 신조와 수리·개조 사업 등을 수행하고 있어 미국 내 중소형 선박 시장 기반이 탄탄하다. 양사는 이번 협력을 통해 미국 LNG 벙커링 시장에 공동 진출할 계획이다. 미국 내 LNG 연료 수요 증가와 벙커링 터미널 등 인프라 확대로 시장 성장성이 높다는 평가가 나온다.

앞서 삼성중공업은 지난 8월 미국 비거마린 그룹과 함께 군수지원함 MRO(정비·개조) 사업을 추진해왔다. 여기에 더해 이번 협력으로 차세대 군수지원함 공동 건조와 LNG벙커링선 공동 건조까지 협업 영역을 확대하게 됐다. 삼성중공업 관계자는 "50년간 축적해 온 삼성중공업의 기술력이 마스가(MASGA·미국 조선업을 더 위대하게) 협력을 통해 더욱 큰 시너지를 낼 것"이라며 "기술 교류와 인력 개발 속도를 높여 미국 조선업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



