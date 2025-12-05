본문 바로가기
천안서 층간소음 불만 이웃에 흉기 휘둘러 70대 사망

이경호기자

입력2025.12.05 07:52

숏뉴스
천안서 층간소음 불만 이웃에 흉기 휘둘러 70대 사망
충남 천안의 한 아파트에서 층간소음으로 갈등을 겪던 거주민이 위층 이웃에게 흉기를 휘둘러 1명이 숨졌다.


경찰과 소방당국에 따르면 4일 오후 2시 32분께 서북구 쌍용동 한 아파트 단지에서 "복부에 흉기를 찔린 사람이 있다"는 119 신고가 접수됐다.

복부와 얼굴 등을 크게 다친 A씨(70대)는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.


경찰은 현장에서 B씨(40대)를 현행범 체포하고 흉기를 압수했다.


B씨는 A씨 아래층에 사는 이웃으로, 이날 위층 공사 소음에 화가 나 흉기를 들고 올라가 범행한 것으로 조사됐다.

A씨는 B씨가 휘두른 흉기에 다친 상태로 관리사무소로 몸을 피했으나 B씨는 그를 쫓아갔다.


B씨는 관리사무소 문이 잠겨있자 차를 끌고 관리사무소로 돌진한 뒤 들어가 A씨에게 재차 흉기를 휘두른 것으로 전해졌다.


경찰은 평소에도 이들이 층간소음으로 갈등을 겪었던 것으로 보고 B씨를 살인 혐의로 입건해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
