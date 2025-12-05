부산항만공사, ‘부산항 AX·DX 워크숍’ 개최… AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템 첫 공개

부산항 디지털 전환 성과 공유



Port-i, 스마트항만 구현 본격화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 3일 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '부산항, 스마트항만 구현을 위한 AX·DX 워크숍'을 개최했다.

부산항만공사 송상근 사장이 참석자들에게 인사말씀을 하고 있다. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이 워크숍은 정부의 'AI 세계 3대 강국' 도약 전략에 발맞춰, 세계 2위 환적 거점항인 부산항의 디지털 전환 성과를 공유하고 미래 기술 도입 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 부산항을 이용하는 선사·터미널운영사·운송사 관계자 200여명을 대상으로 BPA가 자체 개발한 AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템 'Port-i(포트아이)'가 처음으로 공개됐다. 이를 통해 부산항의 디지털 서비스 고도화와 운영 효율성 향상 가능성이 확인됐다.

신규 공개된 Port-i는 ▲AI 기반 선박 일정·작업 상황 지연 위험과 환적 연결 위험 예측·탐지 ▲블록체인 적용을 통한 데이터 위·변조 방지와 신뢰성 확보 ▲데이터 제공자의 권한 설정 기능 등 높은 안정성과 신뢰성을 갖춘 것이 특징이다.

또 ▲부산항 선박·선석·화물 관련 정보 실시간 제공, ▲지도 기반 AIS(선박자동식별장치) 정보 제공, ▲선박·화물 환적 상황의 이상 탐지와 알림 기능을 갖추고 있어 환적 효율성을 크게 높일 것으로 기대된다.

BPA는 오는 12월 16일부터 부산항 이용 선사와 컨테이너 터미널운영사에 Port-i를 우선 배포하고, 내년 3월에는 부산항 전체 이용자로 서비스를 확대할 계획이다.

워크숍에서는 ▲부산대학교 김호원 교수의 'AI·블록체인 기반 운영혁신과 기술적용' ▲LG CNS 박종성 리더의 'AX 수학적 최적화를 통한 성과창출' ▲네이버클라우드 김필수 상무의 '산업 현장 AI 적용 사례' ▲현대자동차 최정훈 박사의 '항만 안전 솔루션 웨어비' 등 다양한 분야의 전문가들이 최신 기술 동향과 적용 사례를 공유했다.

송상근 부산항만공사 사장은 "기술혁신이 곧 경쟁력인 시대에 첨단기술 도입은 선택이 아닌 필수"라며 "AI, 블록체인, 로봇 등 다양한 미래기술을 항만 현장에 적극 도입해 세계 최고 수준의 스마트항만을 완성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



