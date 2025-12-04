삼성서울병원, 진료연속성 6단계 세계 최초 인증

진료 전후 데이터 통합 관리 및 웨어러블 연동 구현

삼성서울병원이 전 세계 의료기관 중 최초로 미국 보건의료정보관리시스템협회(HIMSS)가 주관하는 모든 디지털 성숙도 모델의 인증을 받았다.

삼성서울병원은 HIMSS의 '의료 서비스 연속성 성숙도 모델(CCMM)' 6단계 인증을 세계 최초로 획득했다고 4일 밝혔다.

CCMM은 환자가 끊김이 없이 진료를 받을 수 있도록, 병원과 병원, 병원과 환자 사이 진료 정보가 안전하고 자유롭게 오가는지를 평가하는 것을 말한다.

이번 CCMM 인증은 디지털 의료 생태계의 완성을 알리는 신호탄으로 해석된다. 지난달 진행된 심사에서 HIMSS 측은 삼성서울병원과 협력 의료기관 간의 정보 공유 및 회송·추적 관리 체계를 집중적으로 점검했다. 심사에는 ▲경기도의료원 이천병원 ▲삼성서울유외과 ▲참든든내과 ▲서울삼성내과 등 지역 협력 기관이 함께 참여해 실제 의료 현장에서의 서비스 연속성을 검증받았다.

심사단은 삼성서울병원 파트너즈 포털, 진료정보교류시스템(HIE), 심사평가원중계시스템(HIRA) 등을 활용해 1·2차 의료기관과 양방향으로 안정적인 의료전달체계를 구축한 점을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 진료 의뢰와 회송, 협력을 맡은 삼성서울병원 파트너즈센터가 의료기관 간 협력체계를 구축하고, 환자의 의뢰 및 회송 과정에서 필요한 정보를 공유하고 추적한 결과다.

특히 진료 전부터 후까지 환자의 전 여정을 관리하는 '포괄적 환자보고시스템(PRISM)'을 구현한 점 역시 핵심 성공 요인으로 꼽혔다. 연속혈당측정기와 스마트워치의 심박·수면 데이터가 환자의 스마트폰을 거쳐 병원 EMR(전자의무기록)로 직접 연동되는 기술을 선보여, 의료진이 환자의 일상 건강 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 한 점도 호평을 받았다.

이풍렬 디지털혁신추진단장은 "CCMM 6단계 인증은 단순한 기술력 검증을 넘어, 실제 환자가 병원 안팎에서 끊김이 없이 진료를 받을 수 있는 '환자 중심 디지털 헬스케어' 체계가 국제적으로 인정받았다는 의미"라며 "앞으로도 국가·지역 의료기관과의 협력을 더욱 강화해 더 나은 환자 경험과 의료 연속성을 제공하겠다"고 했다.





