[포토] 축사하는 민경욱 한국거래소 부이사장

민경욱 한국거래소 부이사장이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에 참석해 축사하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>