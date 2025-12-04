본문 바로가기
인천 보훈가족 새 보금자리 '통합보훈회관' 착공

박혜숙기자

입력2025.12.04 15:00

인천시는 4일 남동구 간석동에서 통합보훈회관 기공식을 열었다.


보훈단체 사무공간이 한데 모이는 통합보훈회관은 총사업비 296억원이 투입돼 지상 4층, 연면적 4600㎡ 규모로 지어진다. 준공은 2027년 1월 목표로 한다.

이곳에는 보훈단체 사무실, 다목적실, 회의실, 건강증진실, 휴게공간 등이 들어서 '복지·문화·보훈'이 함께하는 보훈복합시설로 운영될 계획이다.


인천통합보훈회관 조감도. 인천시

인천통합보훈회관 조감도. 인천시

준공된 지 37년이 지난 현 인천보훈회관은 시설이 낡고 좁아 인천의 전체 13개 보훈단체 중 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회만 입주해 있다. 나머지 10개 보훈단체는 각각 공공·임대 건물에 산재해 있다.


유정복 인천시장은 "통합보훈회관 건립은 호국보훈도시 인천의 위상을 높이는 계기가 될 것"이라며 "보훈 가족의 명예를 지키고 삶을 든든하게 지원하는 예우 정책을 이어가겠다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
