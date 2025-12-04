본문 바로가기
고양시, 전국 최초 공유형 ESS 착공…에너지 혁신 선도

이종구기자

입력2025.12.04 14:19

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

전력 안정화부터 전기요금 절감
수익창출까지'1석 3조 효과'

경기 고양특례시(시장 이동환)가 공유형 에너지저장장치(ESS)를 이달 초 착공해 전력 계통 안정화와 전력 요금 절감 등 에너지 혁신에 나선다.

공유형 에너지저장장치(ESS) 설치. 고양특례시 제공

공유형 에너지저장장치(ESS) 설치. 고양특례시 제공

올해 4월 산업통상자원부의 '미래 지역에너지 생태계 활성화 사업'에 선정돼 전국 최초로 추진되는 이번 사업은 한국에너지공단, 경기도, 한국전력공사, 고양도시관리공사 등과의 협약으로 기틀이 마련됐다.


총사업비는 27억 원으로 국비(60%)·지방비(20%)·민간자본(20%)이 투입됐다.

공유형 에너지저장장치(ESS)는 배전선로 과부하를 해소해 정전 등 재난을 예방하고, 가상상계로 다수의 수용가의 전기요금을 절감해 수익을 창출하는 효과가 있다.


또 계약전력 2000㎾ 이상의 공공기관과 연계해 ESS 설치 의무 이행률을 높이고, 송·배전망 증설 지연에 따른 사회적 비용도 절감할 것으로 전망된다.


시 관계자는 "공유형 ESS와 태양광 재생에너지를 연계해 여러 수요자가 공유하는 플랫폼 사업으로 전력 효율을 높일 예정"이라고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

