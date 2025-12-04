본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

콘크리트로 덮힌 인천 굴포천, 생태하천으로 재탄생…하천유지용수 공급

박혜숙기자

입력2025.12.04 13:51

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 굴포천 자연생태하천 복원사업 준공을 앞두고 4일 하천유지용수를 처음 공급하는 물맞이 행사를 열었다.


굴포천 복원사업은 1990년대 도시화 과정에서 회색 콘크리트로 복개되며 본래의 기능을 잃어버린 굴포천을 자연형 수변·친수·생태공간으로 되살리는 인천 최초의 하천 복원사업이다.

굴포천 생태하천. 인천시

굴포천 생태하천. 인천시

AD
원본보기 아이콘

총사업비 666억원을 들여 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 총 1.5km 구간에 대해 2021년 6월 공사에 착수, 오는 18일 준공과 시민 개방을 앞두고 있다.


이날 유정복 시장은 하천 복원 추진현황을 보고 받고 악취차단시설 등 주요 시설을 점검한 뒤, 유지용수 제수변을 개방해 복원구간에 하천유지용수 공급을 시작했다.


굴포천 생태하천 복원구간은 ▲1구간(부평1동 행정복지센터~부흥로)-생태·문화 체험 공간 ▲2구간(부흥로~백마교)-생태관찰·탐방 공간 ▲3구간(백마교~산곡천 합류부)-자연생태 복원 공간 등 3개 테마공간으로 조성됐다. 하천수는 굴포하수처리장 방류수를 취수해 재이용시설에서 소독처리 후 하루 4만t이 공급될 예정이다.

유 시장은 "굴포천 물맞이는 30여년간 콘크리트 구조물 아래에 갇혀 있던 물길에 맑고 깨끗한 하천수를 처음 흘려보내는 역사적 순간"이라며 "개방되는 자연형 하천에서 시민이 편안한 휴식과 친수 문화를 누리게 될 것"이라고 말했다. 이어 "남동구 만수천 등 원도심 물길 복원사업을 꾸준히 확대해 시민에 옛 물길을 되돌려드리겠다"고 덧붙였다.


유정복 인천시장이 4일 부평구 굴포천 생태하천 복원사업 현장에서 열린 굴포천 물맞이 행사에서 제수변을 개방하고 있다. 인천시

유정복 인천시장이 4일 부평구 굴포천 생태하천 복원사업 현장에서 열린 굴포천 물맞이 행사에서 제수변을 개방하고 있다. 인천시

원본보기 아이콘




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기