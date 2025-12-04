콘크리트로 덮힌 인천 굴포천, 생태하천으로 재탄생…하천유지용수 공급

인천시는 굴포천 자연생태하천 복원사업 준공을 앞두고 4일 하천유지용수를 처음 공급하는 물맞이 행사를 열었다.

굴포천 복원사업은 1990년대 도시화 과정에서 회색 콘크리트로 복개되며 본래의 기능을 잃어버린 굴포천을 자연형 수변·친수·생태공간으로 되살리는 인천 최초의 하천 복원사업이다.

총사업비 666억원을 들여 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 총 1.5km 구간에 대해 2021년 6월 공사에 착수, 오는 18일 준공과 시민 개방을 앞두고 있다.

이날 유정복 시장은 하천 복원 추진현황을 보고 받고 악취차단시설 등 주요 시설을 점검한 뒤, 유지용수 제수변을 개방해 복원구간에 하천유지용수 공급을 시작했다.

굴포천 생태하천 복원구간은 ▲1구간(부평1동 행정복지센터~부흥로)-생태·문화 체험 공간 ▲2구간(부흥로~백마교)-생태관찰·탐방 공간 ▲3구간(백마교~산곡천 합류부)-자연생태 복원 공간 등 3개 테마공간으로 조성됐다. 하천수는 굴포하수처리장 방류수를 취수해 재이용시설에서 소독처리 후 하루 4만t이 공급될 예정이다.

유 시장은 "굴포천 물맞이는 30여년간 콘크리트 구조물 아래에 갇혀 있던 물길에 맑고 깨끗한 하천수를 처음 흘려보내는 역사적 순간"이라며 "개방되는 자연형 하천에서 시민이 편안한 휴식과 친수 문화를 누리게 될 것"이라고 말했다. 이어 "남동구 만수천 등 원도심 물길 복원사업을 꾸준히 확대해 시민에 옛 물길을 되돌려드리겠다"고 덧붙였다.

유정복 인천시장이 4일 부평구 굴포천 생태하천 복원사업 현장에서 열린 굴포천 물맞이 행사에서 제수변을 개방하고 있다. 인천시





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



