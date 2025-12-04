본문 바로가기
안성시, 대한민국 커뮤니케이션대상서 기획·디자인 부문 수상

정두환기자

입력2025.12.04 13:27

경기도 안성시는 시가 발행하는 '『안성시 소식'이 지난 3일 열린 '2025 대한민국 커뮤니케이션대상'에서 기획·디자인 부문 국회 농림축산식품해양수산위원장상을 받았다고 4일 밝혔다.

김보라 안성시장(가운데)이 직원들과 함께 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상을 자축하고 있다. 안성시 제공

김보라 안성시장(가운데)이 직원들과 함께 대한민국 커뮤니케이션 대상 수상을 자축하고 있다. 안성시 제공

한국사보협회가 주관하는 이 상은 사보 등 제작물을 통한 조직 커뮤니케이션의 질적 향상과 산업 발전을 도모하기 위해 마련된 행사다.


'안성시 소식'은 늘어나는 외국인 주민을 위해 시정 정보를 외국어로 번역해 게재함으로써 이주민의 안정적인 정착에 일조하고 도농복합도시로서 안성시의 비전과 성과 등을 알리며 시 이미지를 제고했다는 평가를 받아 수상했다고 시는 설명했다.

김보라 안성시장은 "앞으로도 '안성시 소식'은 시의 대표 소통 창구로서 시민 여러분의 기대에 부응하도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
