진안군, 12일까지 '고향사랑기부제' 이벤트

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.04 14:21

30명 추첨…'돼지고기' 답례품 제공

전북 진안군이 연말을 맞아 오는 12일까지 '진안의 산타가 되어주세요'진안군 고향사랑기부제 연말 이벤트를 진행한다.

고향사랑기부제 '진안의 산타는 나야 나' 이벤트 포스터.

고향사랑기부제 '진안의 산타는 나야 나' 이벤트 포스터.

4일 군에 따르면 이번 이벤트는 연말정산에 대한 관심이 높아지는 연말을 맞아 기부자들에게 추가 혜택을 제공함으로써, 진안군 고향사랑기부제에 대한 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다.


온라인(고향사랑e음) 또는 오프라인(NH농협)을 통해 진안군에 10만원 이상 기부한 후 답례품을 주문하면 이벤트에 자동 참여되며, 참여자 중 추첨을 통해 30명에게 진안군 인기 답례품인 '돼지고기'(3만원 상당)를 기존 혜택에 더해 추가로 제공한다.

군은 추가답례품(돼지고기)을 개인이 받는 대신 지역 아동들에게 다시 기부할 수 있는 선행 기부 캠페인도 함께 운영한다. 재기부된 물품은 진안군 내 그룹홈에 전달돼 연말 따뜻한 식탁을 만드는 데 사용될 예정이다.


전춘성 군수는 "작은 기부가 모여 지역사회에 큰 힘이 되고 있다"며 "이번 이벤트에 참여하시는 분들께는 보람을, 지역 아이들에게는 따뜻한 응원이 전해지는 시간이 되길 바라며 앞으로도 기부자분들의 뜻이 지역 곳곳에서 빛날 수 있도록 소중한 기부금을 투명하고 의미 있게 사용하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
