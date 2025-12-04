본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"여러분이 강원의 미래" 김진태 지사, 강릉중앙고서 '미래세대 특강'

이종구기자

입력2025.12.04 13:06

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 출범 의미와 변화 소개

강원특별자치도(도지사 김진태)는 4일 강릉 중앙고등학교에서 고교생 100여 명을 대상으로 '찾아가는 강원특별자치도 특별강연'을 진행했다.

김진태 강원특별자치도지사. 강원특별자치도 제공

김진태 강원특별자치도지사. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 강연은 2025년 도정 방향인 '도민 속으로'의 일환으로 도지사가 직접 학교를 찾아 미래세대와 눈높이 소통하는 자리로 마련되었다. 김 지사는 강원특별자치도의 출범 의미와 변화, 그리고 미래산업을 통해 학생들에게 열리는 새로운 기회를 공유했다.


이후 학생 장기자랑, 도지사 특강, 학생들과의 질의응답 및 소통 시간으로 구성되며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

김진태 도지사는 강의에서 "강릉 중앙고는 90년 역사의 축구 명문에서 반도체 명문고로 변신하고 있다"며 "강원특별자치도는 지금 미래산업 지도를 다시 그리며 변화의 중심에 서 있는데 여러분이 곧 강원의 미래"라고 격려했다.


한편, 다음 찾아가는 특별강연은 12월 17일 원주 미래고등학교에서 이어질 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기