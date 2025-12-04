"여러분이 강원의 미래" 김진태 지사, 강릉중앙고서 '미래세대 특강'

강원도 출범 의미와 변화 소개

강원특별자치도(도지사 김진태)는 4일 강릉 중앙고등학교에서 고교생 100여 명을 대상으로 '찾아가는 강원특별자치도 특별강연'을 진행했다.

이번 강연은 2025년 도정 방향인 '도민 속으로'의 일환으로 도지사가 직접 학교를 찾아 미래세대와 눈높이 소통하는 자리로 마련되었다. 김 지사는 강원특별자치도의 출범 의미와 변화, 그리고 미래산업을 통해 학생들에게 열리는 새로운 기회를 공유했다.

이후 학생 장기자랑, 도지사 특강, 학생들과의 질의응답 및 소통 시간으로 구성되며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

김진태 도지사는 강의에서 "강릉 중앙고는 90년 역사의 축구 명문에서 반도체 명문고로 변신하고 있다"며 "강원특별자치도는 지금 미래산업 지도를 다시 그리며 변화의 중심에 서 있는데 여러분이 곧 강원의 미래"라고 격려했다.

한편, 다음 찾아가는 특별강연은 12월 17일 원주 미래고등학교에서 이어질 예정이다.





