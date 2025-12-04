GS리테일, 1000만불 수출의 탑 수상

협력사 93개사 중 中企 비중 80%

GS리테일은 제62회 무역의날 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'을 수상했다고 4일 밝혔다.

GS25는 2017년 2억 원 규모 수출을 시작으로 2020년 '300만불 수출의 탑', 2022년 '700만불 수출의 탑' 수상에 이어 올해에는 '1000만불 수출의 탑'을 수상했다.

홍콩 파크앤샵에 진출한 GS리테일과 넷플릭스의 IP 제휴 상품. GS리테일 제공

올해 GS25는 지난달 말까지 150억원에 달하는 수출 실적을 기록했다. 수출 첫해와 비교하면 수출 규모는 무려 75배가량 커졌다. 수출 품목은 2017년 40여종에서 올해 600여종으로 약 15배 확대됐다. 대상국도 미국, 일본, 영국을 포함해 북미, 유럽, 중남미, 중동, 아시아 등 33여 개국으로 다양화했다.

주요 수출 품목으로는 유어스, 리얼프라이스, 넷플릭스 협업 상품 등 GS25의 PB, 차별화 상품이 올랐다. 회사 측은 국내에서 히트를 기록한 상품이 SNS 등을 통해 해외에 소개되며 해외 파트너사의 수입 요청이 쇄도하고 있다고 설명했다.

GS25는 해외 로컬 마트 중심이었던 수출, 판매처도 해외 각국의 대표 쇼핑 플랫폼으로 확장하며 비약적인 수출 성장의 발판을 마련했다. 지난 5월 일본 대표 버라이어티숍 돈키호테 매장에 유어스 및 협업 상품 수출을 성사한 것이 대표 사례로 꼽힌다. GS25 수출 상품은 일본 돈키호테 전국 매장에 정식 입점해 판매되고 있으며 PB라면 등 수출 품목 확대 논의도 활발하게 이뤄지고 있다. 올해 GS25가 가장 많이 수출한 국가도 일본, 미국, 영국 순으로 집계됐다.

올해 GS25가 수출 사업을 위해 협력한 93개 사 기업 중 중소기업이 차지하는 비중은 80% 달하는 것으로 확인됐다.

GS25는 브랜드 수출, 상품 수출 역량 강화를 지속하며 글로벌 브랜드로 성장하는데 속도를 가한다는 방침이다.

박지환 GS리테일 수출입 MD팀장은 " K-편의점을 대표하는 GS25가 수출 상품을 확대해 1000만불 수출탑을 수상하는 기염을 토했다"며 "브랜드, 상품 수출 역량 강화가 내수 산업만으로 인식되던 편의점 산업 글로벌 사업으로 본격 확장하는 중요한 모멘텀이 될 것"이라고 말했다.





박재현 기자



