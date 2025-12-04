본문 바로가기
경기소방, 고층건물 1796동 화재안전 등 '긴급 전수조사'

이영규기자

입력2025.12.04 10:26

숏뉴스
경기도소방재난본부가 도내 초고층·고층건축물 1796동에 대한 긴급 전수조사에 나선다. 최근 중국 홍콩 특별자치구에서 발생한 초고층 화재로 200여명의 인명피해가 발생한 데 따른 조치다.


도 소방재난본부는 이번 점검을 ▲건축물 긴급·전수점검 ▲설계기준 강화 ▲공사 현장 점검 확대 ▲재난 대응체계 점검 ▲가연성 외장재 실태 관리 ▲민·관 공동조사 확대 ▲전문가 협력체계 구축 등 7개 과제로 나눠 진행한다.

먼저 가연성 외장재가 적용된 51동을 우선 긴급 점검하고, 나머지 1745동은 내년 상반기까지 전수조사를 마칠 계획이다. 점검은 지방자치단체, 건축 전문가, 소방 기술자 등 합동팀이 외장재 적합성, 방화문·스프링클러 작동 여부 등 주요 항목을 확인하는 방식으로 진행된다.


경기도소방재난본부가 도내 건물의 간이소화장치 안전점검을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

또한 건축물 설계 단계에서 층고 차이, 복잡한 피난 동선, 제연설비 누락 등 구조적 취약 요소를 살피고, 시뮬레이션 검증을 통해 안전 설비 축소 여부 등을 점검한다.


아울러 공정률 70~80% 시점의 건설 현장에 대해서는 민·관 합동점검을 강화하고, 초고층 건축물 대응 역량 강화를 위해 각 소방서의 장비 배치, 고층부 진입 절차, 무전 통신 상태 등도 확인하기로 했다.

도 소방재난본부 관계자는 "초고층 화재는 단 한 번의 사고로도 대형 참사로 이어질 수 있다."며 "이번 대책은 설계부터 대응까지 전 과정의 위험 요소를 선제적으로 관리하려는 조치"라고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

