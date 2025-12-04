본문 바로가기
레고그룹, 'FIFA 월드컵 공식 트로피' 세트 공개

최호경기자

입력2025.12.04 09:14

실물과 1:1 비율로 재현

레고그룹은 FIFA 월드컵 트로피 세트인 '레고 에디션 FIFA 월드컵 공식 트로피'를 4일 공개했다.


이번 제품은 레고그룹이 새롭게 선보이는 '레고 에디션' 시리즈의 첫 제품으로서 팬들을 위한 소장용 세트로 기획됐다.

레고 에디션 FIFA 월드컵 공식 트로피. 레고그룹

'FIFA 월드컵 2026'과 협업한 이번 신제품은 총 2842개의 브릭으로 실제 FIFA 월드컵 트로피를 1:1 크기로 구현했다. 상단 지구본의 장치를 당기면 트로피 내부가 열리며 숨겨진 공간이 드러나는 구조로 구성됐다.


2026년 월드컵 로고와 미니 트로피를 들고 있는 전용 미니피겨도 포함됐다. 또한 역대 레고 제품 중 가장 다양한 금색 브릭과 1974년부터 모든 월드컵 우승팀이 새겨진 트로피 하단 장식을 더했다.


출시일은 2026년 3월 1일, 가격은 24만9900원이다. 공식 온라인몰 무료 멤버십 프로그램인 '레고 인사이더스' 회원은 출시일 전까지 온라인몰에서 사전 예약할 수 있다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

