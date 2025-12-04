본문 바로가기
퍼시스그룹, 2025년 하반기 신입사원 채용

이성민기자

입력2025.12.04 08:21

12월 8일부터 21일까지
5개 직군 10개 직무서 채용

퍼시스그룹이 오는 8일부터 21일까지 2025년 하반기 직군별 신입사원 채용을 진행한다.


이번 채용은 ▲IT(백엔드개발, UX/UI) ▲영업(해외영업) ▲물류(CS운영, 시공기획/관리) ▲제조(제품기술, 품질관리, 구매) ▲R&D(제품엔지니어, 사무환경연구) 등 5개 직군, 10개 직무에서 진행된다.

퍼시스그룹이 오는 8일부터 2025년 하반기 신입사원을 채용한다. 퍼시스그룹

공통 자격요건은 군필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없는 자다. 1차 직무역량 면접과 2차 조직적합도 면접을 거친 후 합격자에 한해 4주간의 인턴십 후 최종면접을 통해 선발된다. 최종 합격자는 내년 3월 입사한다.


자세한 내용은 오는 8일부터 퍼시스그룹 채용 사이트 및 공식 온라인채널에서 확인할 수 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
