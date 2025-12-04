국립부경대 박성식, ‘해양환경측정망 자료 활용 논문 공모전’ 최우수상 수상

마산만 수질 관리 시나리오·부하 저감 방안 제시 연구 높은 평가

국립부경대학교 해양산업개발연구소 박성식 전임연구원이 '2025 해양환경측정망 자료 활용 논문 공모전'에서 최우수상을 받았다.

박성식 전임연구원. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

박 전임연구원은 해양수산부, 해양환경공단, 한국해양환경에너지학회가 공동 개최한 이번 공모전에서 논문 '마산만 수질 관리 시나리오 모의와 효율적 부하 저감 방안 제시'(지도교수 김경회)로 해양수산부 장관상인 최우수상을 받았다.

이 논문은 외부 하천 부하와 내부 퇴적물 부하가 복합적으로 작용하는 반폐쇄성 내만인 마산만을 대상으로, 인(Phosphorus)과 COD(화학적 산소요구량) 농도를 예측·재현하고 목표 수질 달성을 위한 부하 삭감량을 도출해 높은 평가를 받았다.

박 연구원은 유동 모델, 인 순환 모델, 기계학습 모델을 구축·결합해 마산만의 인과 COD 농도 변동을 정밀하게 재현하고 다양한 부하 삭감 시나리오를 분석했다. 이를 통해 목표 수질 달성 가능성을 평가하고 필요한 부하 삭감량을 구체적으로 제시했다.

이 연구는 마산만 수질 관리에 있어 외부·내부 부하의 동시 관리 필요성과 계절별 목표 수질 설정의 타당성을 제안해 향후 효율적 오염 저감 전략 마련을 위한 기초자료로써 높은 활용 가능성을 인정받았다.

박 연구원은 김경회 교수, 해양생태기술연구소 김영윤 박사, 경남대학교 이원제 교수, 마산만 민관산학협의회 이성진 사무국장 등과 함께 산·학·연 공동 연구를 수행해 이번 성과를 거뒀다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>