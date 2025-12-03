본문 바로가기
새마을금고, 청소년의 ‘도전 무대’ 밝힌 줄넘기 후원

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 17:59

소아암 이겨낸 김은성 군 우승
미래세대 응원 메시지 확산

MG 새마을금고는 지난달 29일 정부세종청사 체육관에서 열린 '2025 KBSN배 전국 줄넘기 왕중왕전'을 공식 후원하며 대회가 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다. 새마을금고는 이번 후원을 통해 청소년의 건강한 성장과 도전정신을 북돋는 사회공헌 활동을 강화했다.

MG새마을금고 후원 ‘2025 KBSN배 전국 줄넘기 왕중왕전

올해 대회에는 전국에서 2500여 명의 선수와 학부모가 참여해 생활 스포츠로서의 줄넘기 위상을 한층 높였다. 전 과정은 라이브 중계로 송출돼 가족 단위의 참여와 관심도 크게 확대됐다.


대회의 가장 큰 화제는 '7인 토너먼트 팀배틀 부문' 우승을 차지한 동탄 반송중학교 2학년 김은성 군(14)이었다.

김 군은 소아암 치료를 병행하는 어려움 속에서도 훈련을 포기하지 않았고, 팀을 우승으로 이끌며 현장을 뜨겁게 울렸다. 참가 선수와 관중, 심판진 모두가 그의 도전에 힘찬 박수를 보냈다.


새마을금고 관계자는 "병마를 딛고 자신의 한계를 넘어선 김은성 군의 승리는 모든 청소년에게 희망을 전하는 상징적 메시지"라며 "MG 새마을금고는 앞으로도 청소년과 지역사회가 함께 성장하도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.


한편 MG 새마을금고는 청소년 스포츠 프로그램 지원을 비롯해 금융교육, 지역 복지 증진 등 미래세대 육성에 중심을 둔 사회공헌 사업을 꾸준히 전개하고 있다.

참가자들이 대회를 진행하고 있다

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
