주민 800여명에 2600건 맞춤형 지원… 기장군, ‘희망재능나눔단’ 올해 활동 마쳐

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.03 16:15

5개 읍·면 순회, 생활·의료·복지 서비스

기장군(군수 정종복)은 기장읍 행사를 끝으로 올해 '희망재능나눔단' 찾아가는 보건·복지 통합서비스 운영을 성공적으로 마무리했다고 3일 전했다.


'희망재능나눔단'은 공공·민간 서비스 기관이 지역 주민을 직접 찾아가 생활·의료·복지 분야의 다양한 맞춤형 서비스를 제공하는 민·관 협력 프로그램이다. 군은 매년 5개 읍·면을 순회 방문하며 주민들이 일상 속에서 필요한 지원을 편리하게 받을 수 있도록 돕고 있다.

올해 일정은 지난 6월 정관노인복지관(정관읍)에서 출발해 ▲8월 장안읍 동부산농협 본점 ▲9월 철마면 주민자치센터 ▲10월 일광노인복지관 ▲11월 기장읍 다행복한종합사회복지관까지 5차례 진행됐다. 행사마다 60~70명의 공공·민간 자원봉사자가 참여해 주민 중심의 다양한 복지서비스를 제공했으며, 약 800명의 주민이 방문해 총 2600여 건의 서비스를 지원받았다. 군은 "원스톱 서비스 제공으로 주민 만족도가 높았다"고 설명했다.


올해 마지막 행사는 다행복한종합사회복지관의 협조로 지난달 28일 기장읍 복지관 1층 강당에서 열렸다. 현장에는 ▲기장병원 ▲일광한방병원 ▲부산기능육영회 ▲기장군 미용협회 ▲법무법인이겸 ▲기장군정신건강복지센터 ▲기장군치매안심센터 등 총 14개 기관이 참여했다.


행사를 찾은 160여명의 주민은 병원진료와 한방진료를 비롯해 옷 수선, 도장 제작, 이미용 서비스, 법률상담, 네일아트, 원예테라피(하바리움 만들기), 각종 복지상담 등 다양한 서비스를 한자리에서 이용했다.

한 주민은 "멀리 찾아가지 않고도 필요한 지원을 한 번에 받을 수 있어 매우 편리했다"며 높은 만족감을 나타냈다.


정종복 기장군수는 "주민이 체감하는 생활 불편을 지속적으로 개선해 누구나 편안하고 건강한 일상을 누리는 복지공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.

기장군이 기장다행복한종합사회복지관에서 2025년 제5차 희망재능나눔단을 운영하고 기념촬영하고 있다.



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
