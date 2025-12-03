박대준 쿠팡 대표 "피해자 보상 적극 검토할 것"

3일 국회 정무위원회 현안질의서 답변

박대준 쿠팡 대표가 대규모 고객 정보 유출 사태와 관련해 "피해자에 대해서는 보상을 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.

박 대표는 3일 국회 정무위원회 현안 질의에서 구체적인 보상 계획이나 시점을 검토하고 있느냐는 강명구 국민의힘 의원의 질의에 "아직 조사 중이지만 피해 범위가 확정되면 합리적인 방안을 마련하겠다"며 이같이 답했다.

박대준 쿠팡 대표이사가 3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 관련 현안질의에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

윤한홍 정무위원장은 "금전적인 피해와 무관하게 정보가 유출되는 순간, 유출된 모든 분들이 피해자"라며 "그 개념을 정립하고 필요하면 법 개정을 해서라도 조치해야 한다"고 송경희 개인정보보호위원회 위원장에게 주문했다.





