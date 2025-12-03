"아이들에게 따뜻한 밥을 먹이고 싶습니다"

'대전 선화초 학부모 비상대책위원회 및 학교운영위원회'



학교 급식실 국가필수사업장(필수 공익사업장)지정 위한 법률 개정



법 개정 전까지 위탁급식 즉시 도입 요구

'대전 선화초 학부모 비상대책위원회 및 학교운영위원회'가 3일 오전 10시 30분 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "학비노조 파업으로 선화초등학교는 지난 추석 이후 현재까지 급식을 제공하지 못하고 도시락 대체식으로 운영되고 있다"며 "아이들의 밥상은 멈추지 않아야 한다"고 호소했다.

이들은 "학교 급식실의 국가필수사업장(필수 공익사업장) 지정을 위한 법률 개정과, 법 개정 전까지 위탁 급식을 즉시 도입하자"며 두 가지 해법을 제시했다.

학부모들은 유치원생과 초등 저학년생에게 중석 한 끼가 사실상 하루 영양의 축인 데, 차갑고 단조로운 도시락이 반복되면서 열량·단백질·채소 섭취의 하한선이 무너지고 있다고 지적했다.

특히 알레르기 표기, 보관·배식 온도, 위생 관리 등도 학교급식 수준에 미달할 우려가 커지면서 오후 수업 집중 저하와 정서 불안 등 학습권 침해가 현장에서 확인되고 있다는 설명이다.

이들은 "선화초는 지난 2023년 73일간 무기한 파업으로 급식이 장기간 중단된 전례가 있다"면서 "학부모들은 2024년과 2025년까지 파업이 반복되면서 언제 또 끊길지 모른다는 상시적인 불안이 아이들과 가정에 누적됐다"고 진단했다.

학교운영위원회는 최근 교육청을 방문해 설동호 교육감과 면담하고, 유치원생과 초등학생 보호를 위한 즉시 조치를 공식 요구했다.

이날 집회에 참석한 한 학부모는 "이번 호소는 영문도 모른 채 도시락으로 끼니를 해결해야 하는 우리 아이들의 건강권을 지키기 위한 절실한 호소"라며 "이렇게 추운 겨울 아이들에게 따뜻한 밥을 먹이고 싶은게 부모의 바람"이라며 울먹이면서 하소연했다.

김연수 선화초 학교운영위원장은 "유치원생과 초등학생을 볼모로 하는 파업은 즉시 멈춰야 한다"면서 "파업권은 존중하되 아이들의 밥 한 끼는 협상의 카드가 될 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "교육청과 지자체는 파업 중에도 따뜻한 밥이 정상 배식되도록 상시 가동 가능한 대책을 즉시 시행해야 한다"고 압박했다.

그는 "국가필수사업장 지정을 통한 대체 인력 투입으로 멈춤 없는 급식실 운영, 위탁 급식 도입 등 현실적인 실행안이 바로 작동해야 한다"고 강조했다.

이들은 이날 1433명 학부모의 서명이 담긴 '대전 선화초병설유치원 급식 파행에 따른 아동 건강권·학습권 보호 및 급식 정상화 촉구 탄원서'를 대전광역시장, 대전시의회 의장, 대전시교육감에 전달했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



