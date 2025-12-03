본문 바로가기
관광공사 연말까지 근로자 휴가지원…숙박상품 최대 50% 할인

박병희기자

입력2025.12.03 14:39

한국관광공사는 오는 12월31일까지 숙박여행상품, 겨울레저용품 등을 할인된 가격으로 제공하는 근로자 휴가지원사업 겨울 시즌 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.


4성급 이상 호텔, 리조트 등 숙박상품은 최대 50%까지, 롯데호텔·리조트는 근로자 휴가지원사업 단독 최대 25%까지 특별 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 캠핑, 스키, 보드용품 등 겨울레저 여행을 즐길 수 있는 다양한 상품도 마련된다.

관광공사 연말까지 근로자 휴가지원…숙박상품 최대 50% 할인
근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만원을 적립하면 소속 기업과 정부가 각 10만원을 지원해 총 40만원을 국내 여행경비로 사용할 수 있도록 지원하는 제도다.

근로자는 조성된 적립금으로 근로자 휴가지원사업 전용 온라인몰 '휴가샵'에서 숙박, 교통, 체험 등 다양한 국내 여행상품을 자유롭게 이용할 수 있다.


올해는 약 13만명의 근로자가 휴가지원사업 혜택을 이용했다. 또한 본 사업에 참여하는 기업은 정부 인증제도 신청 시 가점 및 실적 인정을 받을 수 있으며, 우수 참여기업에는 정부포상, 언론홍보, 사례집 발간, 차년도 우선 선정 등의 혜택도 제공된다.


근로자 휴가지원 사업은 중소기업, 소상공인, 비영리민간단체 등 기업 단위로만 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 공식 누리집과 전담 지원센터를 통해 확인할 수 있다.

강규상 관광공사 관광복지안전센터장은 "근로자는 우수한 여행상품을 저렴하게 이용할 수 있어 만족도가 높고, 기업은 직원 복지 강화와 기업 이미지 제고 등 모두가 만족하는 대표적인 관광복지 사업"이라며, "관광공사는 앞으로도 최신 여행트렌드와 소비자 선호 등을 고려하여 다양한 여행상품을 선보일 예정이다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

