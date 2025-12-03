본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한국종교지도자협회의 공동대표의장에 진우스님 재연임

서믿음기자

입력2025.12.03 10:15

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

18대 공동대표의장에 선출
16, 17대에 이어 재연임

한국종교지도자협의회(종지협)는 대한불교조계종 총무원장 진우스님이 제18대 공동대표의장(이사장)에 선출됐다고 3일 밝혔다. 종지협은 불교·개신교·원불교·유교·천도교·가톨릭·민족종교 등 7대 종단의 지도자들이 참여해 1997년 출범한 연합기구다.

한국종교지도자협의회 임시 이사회에서 한자리에 모인 7대 종교 대표들. 한국종교지도자협의회 제공

한국종교지도자협의회 임시 이사회에서 한자리에 모인 7대 종교 대표들. 한국종교지도자협의회 제공

AD
원본보기 아이콘

진우 스님은 2022년 총무원장 취임과 동시에 제16대 공동대표의장으로 추대됐으며, 이후 제17대에 이어 이번에 세 번째로 대표의장직을 맡는다.


전날 조계종 총무원에서 열린 임시이사회에는 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관장, 박인준 천도교 도령, 이용훈 주교회의 의장, 김령하 민족종교협의회 회장 등 7대 종단 수장들이 모두 참석했다.

진우 스님은 "종지협이 변화하는 사회 속에서 종교의 방향을 제시하고, 서로를 존중하는 문화를 바탕으로 상생의 길을 열어가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기