한국종교지도자협회의 공동대표의장에 진우스님 재연임

한국종교지도자협의회(종지협)는 대한불교조계종 총무원장 진우스님이 제18대 공동대표의장(이사장)에 선출됐다고 3일 밝혔다. 종지협은 불교·개신교·원불교·유교·천도교·가톨릭·민족종교 등 7대 종단의 지도자들이 참여해 1997년 출범한 연합기구다.

한국종교지도자협의회 임시 이사회에서 한자리에 모인 7대 종교 대표들.

진우 스님은 2022년 총무원장 취임과 동시에 제16대 공동대표의장으로 추대됐으며, 이후 제17대에 이어 이번에 세 번째로 대표의장직을 맡는다.

전날 조계종 총무원에서 열린 임시이사회에는 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관장, 박인준 천도교 도령, 이용훈 주교회의 의장, 김령하 민족종교협의회 회장 등 7대 종단 수장들이 모두 참석했다.

진우 스님은 "종지협이 변화하는 사회 속에서 종교의 방향을 제시하고, 서로를 존중하는 문화를 바탕으로 상생의 길을 열어가겠다"고 말했다.





