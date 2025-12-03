정읍기적의도서관, 6~21일 '크리스마스 문화' 행사

'책 놀이 체험'·'인형극 공연' 등 구성

전북 정읍기적의도서관이 오는 6일~21일까지 어린이를 동반한 가족들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 크리스마스 문화 행사를 운영한다.

3일 도서관에 따르면 올해 행사는 가족 구성원이 함께 참여하고 소통할 수 있는 '책 놀이 체험'과 '인형극 공연', '그림책 읽기 이벤트' 등으로 알차게 구성됐다.

크리스마스 가족 책놀이 행사 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 매주 토요일인 6일, 13일, 20일에는 오전 10시 30분부터 낮 12시까지 '크리스마스 가족 책 놀이' 프로그램이 진행된다.

이 시간에는 참여 가족들이 성탄절을 주제로 한 그림책을 함께 읽고 이야기를 나눈 뒤, 크리스마스 리스(장식용 화환)나 오르골, 블록 트리 등 연말 분위기가 물씬 풍기는 소품을 직접 만들어보는 창작 활동을 즐길 수 있다.

14일 일요일에는 어린이들의 눈과 귀를 사로잡을 특별 공연이 준비돼 있다. 오후 2시와 4시, 두 차례에 걸쳐 극단 씨앗이 선보이는 인형극 '너구리의 크리스마스 파티'가 무대에 오른다.

이 작품은 산타할아버지를 만나기 위해 고군분투하는 너구리의 좌충우돌 이야기를 담은 창작극으로, 아이들에게 재미와 함께 삶의 소중한 교훈을 전달할 예정이다.

이와 함께 행사 기간인 6일부터 21일 사이 주말 6일 동안에는 상설 이벤트도 열린다. 도서관 내에 겨울과 크리스마스를 주제로 한 그림책이 전시되며, 전시된 책을 읽은 어린이들에게는 달콤한 쿠키를 증정하는 이벤트를 통해 책 읽는 즐거움을 더해줄 계획이다.

이번 행사는 정읍시에 거주하는 어린이 동반 가족이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 프로그램 참여 신청은 정읍기적의도서관 누리집을 통해 가능하며, 선착순으로 접수한다.

시 관계자는 "도서관에서 준비한 따뜻한 이야기와 체험을 통해 아이들이 가족과 함께 행복한 연말을 보내길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 도서관을 통해 일상의 즐거움을 찾을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>