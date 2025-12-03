본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

산청군, 2025년 전국임도 우수사례 '우수상'

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.03 10:35

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신안면 갈전리 1.87㎞ 간선임도
안정적인 종단경사 등 좋은 평가

경남 산청군은 '2025년 전국임도 우수사례 평가'에서 우수상을 받았다고 3일 밝혔다.


산림청이 주관하는 이번 평가는 임도 시설 시공 기술을 선진화하고 관련 정책을 발전시키기 위해 해마다 실시하고 있다.

평가는 산림전문가 등으로 구성된 평가위원이 노선 선정의 적절성, 재해 안전성, 활용성, 유지·관리, 기타 우수성 등을 점검한다.


산청군청 표지석

산청군청 표지석

AD
원본보기 아이콘

산청군은 지난해 신설한 신안면 갈전리 간선임도(약 1.87㎞)가 절·성토 사면 최소화, 사면 녹화상태, 안정적인 종단경사 등에서 좋은 점수를 받아 우수상을 차지했다.


특히 절·성토 사면 최소화를 통한 재해에 강한 임도 시공과 자연 친화적인 공법으로 다양한 야생동물 생태 통로 조성 등 인간과 야생동물이 공존하는 임도를 조성한 점이 우수사례로 선정됐다.

산청군 관계자는 "이번 수상이 임도 설계·시공 능력의 우수성을 전국에 알리는 기회가 됐다"며 "앞으로도 산림경영 활성화와 재해에 강한 임도 시공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기