산청군, 2025년 전국임도 우수사례 '우수상'

신안면 갈전리 1.87㎞ 간선임도

안정적인 종단경사 등 좋은 평가



경남 산청군은 '2025년 전국임도 우수사례 평가'에서 우수상을 받았다고 3일 밝혔다.

산림청이 주관하는 이번 평가는 임도 시설 시공 기술을 선진화하고 관련 정책을 발전시키기 위해 해마다 실시하고 있다.

평가는 산림전문가 등으로 구성된 평가위원이 노선 선정의 적절성, 재해 안전성, 활용성, 유지·관리, 기타 우수성 등을 점검한다.

산청군청 표지석 AD 원본보기 아이콘

산청군은 지난해 신설한 신안면 갈전리 간선임도(약 1.87㎞)가 절·성토 사면 최소화, 사면 녹화상태, 안정적인 종단경사 등에서 좋은 점수를 받아 우수상을 차지했다.

특히 절·성토 사면 최소화를 통한 재해에 강한 임도 시공과 자연 친화적인 공법으로 다양한 야생동물 생태 통로 조성 등 인간과 야생동물이 공존하는 임도를 조성한 점이 우수사례로 선정됐다.

산청군 관계자는 "이번 수상이 임도 설계·시공 능력의 우수성을 전국에 알리는 기회가 됐다"며 "앞으로도 산림경영 활성화와 재해에 강한 임도 시공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>