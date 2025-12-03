본문 바로가기
KTR 시흥 바이오메디칼연구소, 배곧지구에서 내일 첫삽

정두환기자

입력2025.12.03 09:36

1만5980㎡ 규모 건립…2029년 준공
바이오 인증·유전자치료제연구 플랫폼 역할

경기도 시흥시는 한국화학융합시험연구원(KTR)의 '시흥 바이오메디컬 연구소'가 4일 기공식을 개최하고 본격적인 공사를 시작한다고 3일 밝혔다.

시흥 배곧지구에 들어서는 'KTR 시흥 바이오메디칼 연구소' 조감도. 시흥시 제공

시흥 배곧지구에 들어서는 'KTR 시흥 바이오메디칼 연구소' 조감도. 시흥시 제공

경기경제자유구역 시흥 배곧지구 연구용지 1-2블록에 연면적 1만5980㎡ 규모로 지어지는 연구소는 국가 공인 바이오 분야 인증시설과 유전자치료제 연구 플랫폼을 갖추게 된다. 사업에는 1250억원이 투입된다.


앞서 KTR는 지난 8월 부지 매입계약을 체결한 데 이어 지난달 건축허가를 받았다.

특히 이 연구소는 지난해 6월 배곧지구 일대가 국가 첨단전략산업 '바이오 특화단지'로 지정된 이후 처음 건립되는 연구소다. 연구소는 2029년 하반기 준공 예정이다.


연구소에는 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)을 충족하는 '바이오 의약품 생산지원센터'와 '바이오 기반 기술지원센터'가 들어선다. 이곳에서는 약 100명의 전문 인력이 상주하며 유전자치료제 연구를 비롯한 첨단 바이오 분야의 핵심 연구 업무를 수행한다.


KTR는 연구소 건립으로 약 664억 원의 경제효과, 연간 85억의 기업지원 효과가 발생할 것으로 예상한다.

임병택 시흥시장은 "KTR의 시흥 바이오메디컬 연구소는 의료 인공지능(AI)·제약·바이오헬스 강국 실현을 뒷받침할 핵심 거점 역할을 할 것"이라며 "시흥이 국가 미래산업을 견인하는 도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
