원·달러 환율 0.4원 내린 1468.0원 개장

입력2025.12.03 09:03

3일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.4원 내린 1468.0원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

새로운 이슈 보기