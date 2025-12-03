본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

진주시의회, 동부 시립도서관·이상근 국제음악제 예산…강도 높은 질의

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.03 09:00

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'245억' 도서관 건립 사업
관리 부실 질타…반복되는 민관 소송전 지적
2년 연속 중단 이상근 음악제 예산 전액 감액

경남 진주시의회 예산결산특별위원회는 2일 올해 제 3회 추가경정예산안 심사에서 지연되는 동부 시립도서관 건립 사업과 이상근 국제음악제 예산 전액 감액 문제를 놓고 진주시를 상대로 강도 높은 질의를 이어갔다.


먼저 강진철 위원은 동부 시립도서관 건립 사업 예산이 당초 78억원 수준에서 245억원으로 폭증한 경위가 ▲설계 단계에서의 필수 장비와 공정 등 누락 ▲착공 이후의 감리단 선정 지연 ▲조달청과의 계약 해지 절차 문제 등 시의 계획과 관리 부실에서 비롯됐다고 지적했다.

게다가 시는 지난 10월 시공사와의 계약 해지를 단행하고 새로운 업체 선정 절차를 진행 중이었으나, 기존 시공사가 계약 해지 효력정지가처분을 신청하며 법정 공방에 나서면서 지연으로 인한 손실이 눈덩이처럼 불어날 전망이다.


진주시의회 예산결산특별위원회 제 3회 추가경정예산안 심사 현장 사진

진주시의회 예산결산특별위원회 제 3회 추가경정예산안 심사 현장 사진

AD
원본보기 아이콘

강 위원은 "진주시에서 걸핏하면 민간과 법적 다툼에 나서고 있어 우려스럽다"면서 "법원 판단 이전에 공사를 재개하게 되면 추가 소송, 공정 지연, 예산 낭비로 이어질 수 있는 무리한 판단"이라고 지적했다.


여기에 보태 최민국 예산결산 특별위원장도 법적 분쟁의 쟁점과 책임 소재를 명확히 확인하고, 하도급 업체 보호까지 충분히 고려한 끝에 사업을 추진해 달라고 강력히 요구했다.

한편, 2년째 열리지 못한 이상근 국제음악제 예산 전액 감액에 관한 지적도 나왔다.


양해영 위원은 이상근 국제음악제·콩쿠르·학술대회·창작동요제 예산 총 2억원을 전액 삭감해 제출한 진주시에 우려를 표했다.


양 의원은 "2008년부터 이어져 온 진주의 대표 음악제가 조직 정비 미흡 등으로 열리지 못하는 상황은 절대 바람직하지 않다"고 지적하고, 이상근 선생의 음악적 위상에 걸맞게 전국 단위 전문가 조직 구성, 국제음악제 발전 중장기 로드맵 수립 등 재정비에 신속히 나설 것을 시에 당부했다.


예결특위는 두 사업 모두를 시민 신뢰 회복과 도시 품격 제고라는 관점에서 핵심 문화·예술 인프라 사업이라고 평가하며, 계획·집행·평가 전 과정을 전면 재점검할 필요성을 누차 강조했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기