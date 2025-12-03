한투운용, 연금계좌서 활용도 높은 ACE ETF 4종 추천

한국투자신탁운용은 연금계좌에서 활용도가 높은 상장지수펀드(ETF) 4종을 3일 추천했다.

4종은 모두 채권혼합형 상품으로 ▲ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF ▲ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF ▲ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 ETF ▲ACE 엔비디아채권혼합 ETF 등이다.

채권혼합형 상품은 개인연금은 물론 확정기여(DC)형 퇴직연금에서도 100% 투자할 수 있다. 지난달 발표한 금융감독원 퇴직연금 투자백서에 따르면 퇴직연금 고수는 주식형 펀드뿐만 아니라 채권혼합형 펀드 또한 적극적으로 활용하고 있다. 퇴직연금 계좌 내 위험자산 투자한도(70%)를 준수하면서 주식 투자 비중을 높이기 위한 전략이다.

상품별 투자처가 다른 만큼, 투자 성향에 맞는 상품 활용이 가능하다. ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF는 미국 대표지수인 S&P500 지수, 나스닥100 지수에 각각 투자한다. 미국 대형 우량주 500개 기업에 분산투자하고 싶은 투자자는 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF를, 글로벌 기술주 대표 기업에 분산투자 하고 싶은 투자자는 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF를 선택하면 된다. 두 상품 모두 상장 당시 주식 편입비가 30%였지만, 최근 편입비중 조정을 통해 주식 비중을 50%까지 확대했다.

한국투자신탁운용이 올해 5월 선보인 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 ETF는 미국 배당퀄리티 주식과 국내 단기채권을 50대 50으로 투자한다. 미국 배당퀄리티 주식은 최근 1년간 배당금을 지급한 이력이 있는 미국 기업 중 현재 발생하고 있는 이익의 질과 미래 성장성이 우수한 기업을 말한다. 배당퀄리티 주식에는 미국 기술주가 다수 편입돼 있다는 점에서 성장과 배당을 함께 추구하는 상품으로 꼽힌다.

단일종목형 상품인 ACE 엔비디아채권혼합 ETF는 포트폴리오를 엔비디아와 국내 채권으로만 구성한다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 해당 ETF의 엔비디아 편입비중은 약 30%로, 국내 상장된 ETF 중 엔비디아 편입 비중이 가장 높다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "연금계좌를 활용한 투자는 투자 기간이 길기 때문에 단기 변동성보다는 장기 성장성에 초점을 두고 투자처를 선택해야 한다"며 "미국 대표지수나 배당퀄리티 주식, 엔비디아와 같은 미래 성장 가능성이 있는 종목을 담은 채권혼합형 ETF가 연금계좌에서 활용도가 높은 이유"라고 설명했다.

ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





