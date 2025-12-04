[2025자본투자대상]대신증권, 부동산·비상장사 아우르는 리서치 다각화

리서치 부문 최우수상

대신증권이 '2025 아시아자본투자대상'에서 리서치 부문 최우수상을 받았다.

대신증권 리서치센터는 기존의 금융시장 분석업무를 넘어 투자자들이 자산을 안전하게 지키고 늘릴 수 있는 장기투자전략을 제시하는 것을 지향하고 있다. 올해 들어선 주요 배당주 배당 전망, 배당성장률 분석 등 배당 투자 가이드를 정기적으로 제시하며 투자자들의 전략적 의사결정을 지원하고 있다.

지난해 총 3040건의 리서치 자료를 발간한 대신증권 리서치센터는 올해 3분기까지 전년 동기 대비 약 12% 증가한 자료를 발간했다. 2022년부터는 비상장 기업에 대한 분석과 장기 테마 발굴에도 힘쓰고 있다. 대신증권 기업리서치부는 한국 금융시장에 상장된 약 30개 산업의 168개 기업에 대해 객관적인 데이터에 근거한 분석 자료를 제공하고 있다.

장기전략리서치부는 투자자 요구가 점차 증가하고 있는 부동산, ESG(환경·사회·지배구조), 글로벌전략, 비상장기업 관련 심화 자료를 발간하고 있다. 부동산팀은 국내외 상업·주거용 부동산 리서치뿐만 아니라 미국, 일본, 국내 상장 리츠를 커버해 증권업계 내 리츠 분석에 관해서는 양적, 질적인 측면에서 1등 자리를 확고히 할 계획이다. 올해에는 빠르게 변화하는 한국 사회의 현재와 미래를 조망하기 위해, 지난 20년간의 일본 사회 분석 기반으로 정기 보고서를 발간하고 있다.

대신증권이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 리서치 부문 한국거래소이사장상을 수상하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



