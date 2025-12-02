본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

이억원 금융위원장, 독일연방은행 총재 면담

이민지기자

입력2025.12.02 19:56

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이억원 금융위원장이 2일 정부서울청사에서 독일연방은행 요아힘 나겔총재와 면담했다고 2일 밝혔다.

금융위원회 제공.

금융위원회 제공.

AD
원본보기 아이콘

이억원 위원장과 나겔 총재는 주요국 통화정책 불확실성, 스테이블코인 관련 국제적 논의 동향과 실물경제 지원을 위한 금융 분야의 역할 등에 대한 견해를 나눴다.


이날 이 위원장은 "한국 정부가 시장상황점검회의 등을 통해 글로벌 불확실성이 금융시장에 미치는 영향을 면밀히 모니터링하고 있으며, 가계부채와 부동산PF 등 거시 건전성 리스크 요인의 안정적 관리를 위한 다양한 정책적 노력을 지속적으로 강구해가고 있다"고 강조했다.

아울러 그는 "한국과 독일은 다수의 금융회사가 상호 진출해 있는 중요한 파트너 국가"라며 "최근 산업은행의 프랑크프루트지점 개점을 계기로 한국 금융회사에 대한 관심과 지지를 당부한다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

익숙한 그 빨간 통조림…"우리 제품은 빈곤층이 사요" 발언한 부사장 결국 쫒겨났다 익숙한 그 빨간 통조림…"우리 제품은 빈곤층이 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기