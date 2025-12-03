본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

라이엇 게임즈, 국가유산 후원 100억 돌파

이종길기자

입력2025.12.03 09:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청과 8억원 약정…민간 최대 규모

국가유산 보호를 위한 후원 약정 체결 뒤 기념 촬영하는 관계자들.

국가유산 보호를 위한 후원 약정 체결 뒤 기념 촬영하는 관계자들.

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 게임사 라이엇 게임즈 코리아와 2일 서울 종로구 롤파크에서 8억원 규모의 후원 약정을 체결했다.


라이엇 게임즈는 2012년 국가유산청과 국가유산 지킴이 협약을 맺은 뒤 국가유산 환수, 보존처리 등을 꾸준히 지원해왔다. 이번 약정으로 누적 후원액은 100억원을 넘었다. 민간 기업으로는 최대 규모다.

후원으로 환수한 국외 소재 문화유산은 2014년 '조선불화 석가삼존도'를 시작으로 올해 '경복궁 선원전 편액'까지 일곱 건에 달한다. 이 가운데 '문조비 신정왕후 왕세자빈책봉 죽책'은 2023년 보물로 지정됐다.


국가유산 보호를 위한 후원 약정서에 서명하는 허민 국가유산청장(오른쪽)과 조혁진 라이엇 게임즈 코리아 대표.

국가유산 보호를 위한 후원 약정서에 서명하는 허민 국가유산청장(오른쪽)과 조혁진 라이엇 게임즈 코리아 대표.

원본보기 아이콘

라이엇 게임즈는 이 밖에도 주미대한제국공사관 원형복원사업, 국립고궁박물관 왕실 유물 보존처리, 이상의 집 보수 정비, 조선왕릉·궁궐 무인발권기 도입, 청소년 문화유산 체험교육 등을 지원했다.


내년 후원금은 국외유산 환수와 국내외 유산 보존처리, 궁궐 관람 서비스 개선 등에 쓰일 예정이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기