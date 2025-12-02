본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"의료진·구급대원 법적 보호해야 응급실 미수용 문제 해결"

최태원기자

입력2025.12.02 18:08

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의협·소방청, 응급의료체계 개선 위한 소통 간담회 개최

대한의사협회(의협)와 소방청이 응급실 환자 미수용 문제의 근본적인 해결을 위해서는 응급의료 종사자의 사법리스크를 해소해야 한다는 데 뜻을 같이했다.

대한의사협회 임직원들이 1일 세종시 소방청사에서 소방청과 응급의료체계 개선을 위한 간담회를 열고 의료진과 구급대원의 사법적 부담부터 해소해야 한다는 데 공감대를 형성한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 대한의사협회

대한의사협회 임직원들이 1일 세종시 소방청사에서 소방청과 응급의료체계 개선을 위한 간담회를 열고 의료진과 구급대원의 사법적 부담부터 해소해야 한다는 데 공감대를 형성한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 대한의사협회

AD
원본보기 아이콘

의협은 전날 세종시 소방청사에서 소방청과 응급의료체계 개선을 위한 간담회를 열고 의료진과 구급대원의 사법적 부담부터 해소해야 한다는 데 공감대를 형성했다고 2일 밝혔다.


이번 간담회는 사회적 문제로 대두된 응급실 환자 수용 불가 현상의 근본적인 원인을 진단하고, 현장의 의료진과 구급대원을 보호하기 위한 실질적인 대책을 마련하기 위해 열렸다.

의협은 현재 응급의료 붕괴의 핵심 원인으로 사법 리스크로 인한 필수의료 기피, 배후 진료 인프라 부족, 컨트롤타워 부재 등을 지목했다. 응급의료 특성상 결과가 나쁘다는 이유만으로 의료진에게 형사 책임을 묻는 현실이 개선되지 않는 한 문제 해결은 어렵다는 입장이다.


의협에 따르면 소방청 역시 의협의 주장에 공감하며, 응급의료 종사자에 대한 의료사고 면책 등 법적 안전망 구축이 필요하다고 봤다.


또한 의협과 소방청은 응급의료체계 개선에 대한 논의를 이어갈 수 있도록 학회의 의사회, 보건복지부 등이 함께 참여하는 거버넌스를 구축해 법률 개정과 각종 현안에 공동 대응하는 방안도 논의했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 단점은? 한국인도 끄덕끄덕 "2030 멋지더라" 칭찬했지만…日관광객이 꼽은 韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기