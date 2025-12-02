경북 기업 23곳 여성CEO, 경북교육청과 간담회…직업계고 채용 확대

노블금속·대성정밀 등

임종식 "최선 다해 지원"

경북교육청(교육감 임종식)은 2일 구미시에 있는 호텔금오산에서 한국여성경제인협회 경북지회 소속 기업 대표들과 함께 도내 직업계고 학생들의 채용 확대와 상시 소통 체계 구축을 위한 간담회를 개최했다.

이번 기업 CEO 간담회는 직업계고 현장실습 운영 및 채용 연계에 대한 감사와 지속적인 협력 기반을 강화하고, 기업-학교 연계 지역 인재 양성 프로그램 안내, 고졸 취업 확대를 위한 의견 수렴을 위해 마련됐으며, 2023년에 이어 두 번째로 개최됐다.

임종식 경북교육감이 여성 CEO간담회에서 인사말을 하고 있다.

경북교육청은 교육부 직업계고 졸업생 취업률 통계조사에서 6년 연속 전국 최고 순취업률을 기록하는 성과를 거두고 있다. 또한 직업교육 혁신지구 사업, 경북형 도제학교 운영 등을 통해 지역 우수기업이 필요로 하는 현장 실무형 기술기능 인재를 체계적으로 양성하고 있다.

이날 간담회에는 쓰리에스씨㈜, 지구환경측정㈜, 합자회사 영원환경, ㈜노블금속, 사랑채가마솥, ㈜코러싱, ㈜아승산업개발, 대성정밀㈜, 마루베이커리, 금강방재㈜, 에스에프㈜, 포토라라, ㈜아인코스메틱 등 한국여성경제인협회 경북지회 회원사 23개 기업의 여성 CEO가 참석해 지역 일자리 창출과 인재 성장 지원에 대한 의지를 함께 나눴다.

참석 기업 대표들은 현장에서 요구되는 직무 역량과 조직문화, 채용 계획, 신입 직원의 적응 과정에서 필요한 지원 요소, 기업이 바라는 인재상 등을 공유하고, 직업계고 학생들의 취업 연계뿐 아니라 기업과 학교가 함께 성장하는 상생 생태계 구축에 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

임종식 경북교육감은 "한국여성경제인협회 경북지부의 변함없는 관심과 협력에 감사드린다"라며, "앞으로도 기업 참여형 교육과정과 현장실습, 맞춤형 채용 연계 프로그램을 확대해 '지역기업이 먼저 찾는 직업계고, 직업계고가 키운 인재로 성장하는 경북경제'를 만들기 위해 행재정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



