코트라, 亞최대 개방형 기술매칭 행사 '이노베이션 리더스 서밋' 참가

김형민기자

입력2025.12.02 11:12

숏뉴스
AI 기반 스타트업, 기술·투자 파트너링
日초고령화 등 위한 오픈이노베이션 추진
日 대기업 벤처투자 30% 증가
개방형 기술협력 스타트업 생태계 급성장

대한무역투자진흥공사(코트라)는 일본 도쿄에서 열리는 아시아 최대 오픈 이노베이션 행사 '이노베이션 리더스 서밋(ILS) 2025'에 우리 인공지능(AI) 스타트업 11개사와 함께 참가한다고 2일 밝혔다.


코트라 본사 전경. 코트라

코트라 본사 전경. 코트라

ILS는 지난해 대기업 110개사, 스타트업 821개사가 참가해 총 3249건의 비즈니스 미팅, 총 923건의 협업 안건이 발굴되는 등 큰 성과를 거두며 아시아 대표 오픈 이노베이션 플랫폼으로 자리매김했다.

올해도 30개국에서 스타트업 757개사와 이들과 협력을 고려하는 대기업 100개사가 참가해 1∼5일 닷새간 피칭과 상담 등이 진행된다.


코트라는 이 행사에서 우리 AI 스타트업이 일본 등의 글로벌 기업과 기술·투자 협력을 맺을 수 있도록 지원할 예정이다.


오는 3일에는 '한국 혁신 스타트업 피칭(기업 소개) 데이'를 열고 스튜디오랩(AI 이미지 자동생성), 드라이브텍(물류 자율주행 로봇), 진스토리(유전자 분석 에듀테크) 등 혁신 스타트업이 피칭을 진행하도록 돕는다.

또 파나소닉, NTT 도코모, SBI 인베스트먼트, 소니 네트워크커뮤니케이션즈 등 일본 대기업과의 1대1 기술·투자 상담도 주선한다.


박용민 코트라 일본지역본부장은 "우리 스타트업의 AI·디지털 응용기술과 일본 대기업의 소부장(소재·부품·장비) 경쟁력이 만나면 제조업 경쟁력을 한단계 높일 수 있다"며 "이번에 발굴된 협력 수요를 상용화하는 것에 더해 향후에도 K-스타트업과 일본 대기업간 기술·투자 협력 기회를 확충하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
