티웨이항공, 신입 일반직 공채…10일까지 접수

전영주기자

입력2025.12.02 10:18

티웨이항공 이 일반직 신입 인력을 공개 채용한다고 2일 밝혔다.


일반직 신입은 일정 기간 국내 공항지점에서 근무한 뒤 ▲인사 ▲마케팅기획 ▲재무회계 ▲홍보 ▲노선기획 ▲경영기획 ▲국내·외 공항지점 등 부서로 배치된다.

응시자격은 기 졸업자 및 내년 2월 졸업예정자로 토익 700점 이상 또는 토익 스피킹 IM2, 오픽 IM2 이상을 충족하면 된다. 외국어 능력 우수자와 컴퓨터 활용 능력 우수자를 우대한다. 또 해외여행에 결격 사유가 없어야 한다.


서류 접수는 오는 10일 오전 10시까지다. 채용 일정은 서류전형 및 역량검사, 1차 면접, 2차 면접 등을 거쳐 내년 1월 이후 입사하게 된다. 전형별 자세한 일정은 단계별 합격자 발표 시 안내할 예정이다.


자세한 응시자격과 채용일정은 티웨이항공 채용 사이트에서 확인할 수 있다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
