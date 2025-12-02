아임웹, 브랜드 성장 밋업 '임팩톤 25' 개최

현업 전문가들의 노하우 공유

아임웹은 지난달 27일 브랜드 성장 밋업 '임팩톤(IMPACTON) 25'를 진행했다고 2일 밝혔다.

임팩톤은 변화가 빠른 이커머스 환경에서 브랜드의 성장 고민을 해결하기 위해 올해 처음 기획됐다. 이날 서울 강남구 아임웹 본사 라운지에서 열린 이 행사에는 브랜드 운영자 및 마케터들이 참석했다.

올해 주제는 '퍼포먼스 마케팅'으로, 브랜드가 운영 초기부터 가장 먼저 부딪히는 고민인 고객 유입 문제를 다루기 위해 해당 주제가 선정됐다. 아임웹은 ▲브랜드 운영 관련 최신 트렌드와 전략을 중심으로 한 '인사이트 세션' ▲브랜드가 실제 운영 경험과 노하우를 공유하는 '브랜드 세션' ▲참석자들이 서로 교류할 수 있는 '네트워킹 세션' 등으로 행사를 구성했다.

인사이트 세션에서는 IT·커머스 분야에서 마케팅을 총괄해온 오용호 전 CMO가 연사로 나서 초기 브랜드가 퍼포먼스 마케팅을 시작할 때 고려해야 할 목표 설정과 광고 구조 설계 방식 등을 소개했다. 두 번째 브랜드 세션에서는 김주규 라익디스 대표가 제품 기획·브랜드 경험·마케팅 타이밍 등 상황과 고객을 읽는 브랜드 운영 관점을 제시했다. 마지막 네트워킹 세션에서는 참석자들이 자유롭게 서로의 브랜드 운영 경험과 고민을 나누는 시간이 이어졌다.

아임웹 관계자는 "아임웹은 앞으로도 브랜드가 서로의 경험을 나누는 자리를 지속해서 마련해 브랜드 성장의 실질적인 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다"고 했다.





