한국투자증권, 클리프워터와 제휴…사모자산 공급 역량 확대

조슬기나기자

입력2025.12.02 09:55

숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권은 글로벌 대체투자 전문 운용사인 클리프워터와 전략적 제휴를 맺었다고 2일 밝혔다.


한국투자증권은 이번 제휴를 통해 상품 개발, 판매 협력 등 다양한 분야에서 시너지를 창출할 계획이다. 특히 해외 사모자산 상품에 대한 고객 접근성을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

한국투자증권, 클리프워터와 제휴…사모자산 공급 역량 확대
클리프워터는 미국 사모대출 및 사모주식 시장에서 높은 경쟁력을 갖춘 대체투자 전문 자문사 및 운용사로, 자문자산을 포함 총 1270억달러를 운용하고 있다. 특히 약 450억달러는 초고액자산가용 대체투자 상품인 인터벌 펀드로 운용되고 있다.

한국투자증권 관계자는 "이번 파트너십은 클리프워터의 경쟁력을 활용하면서 글로벌 시장에서 차별화된 대체투자 솔루션을 고객에게 제공할 수 있는 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.


스티븐 네스빗(Stephen Nesbitt) 클리프워터 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "한국투자증권은 한국 및 아시아 전역에서 높은 명성과 전문성을 갖춘 금융사"라며 "새로운 파트너십이 클리프워터의 성장에도 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
