구미시-경북대, 미래 대응형 협력체계 구축

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.02 11:05

공공·산업분야 전문인재 양성 위한 관·학협력 MOU 체결
행정·교육·연구 연계
공무원 전문교육·공동연구·공모사업 참여 등 실질 성과 기대

경북 구미시는 지난 1일 경북대학교 본관 제1 회의실에서 미래 행정력 강화와 공공·산업 분야 전문 인재 양성을 위한 경북대학교와 관·학 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.


이번 협약은 지방자치 30년을 맞아 지자체와 지역 거점 국립대학이 혁신행정·연구·교육·국책사업 참여 등 전 분야에서 실질적 협력을 추진하기 위한 자리로 마련됐다.

왼쪽부터 허영우 경북대학교총장, 김장호 구미시장/김이환 기자

이를 통해 시는 경북대학교와의 긴밀한 협력을 바탕으로 행정·교육·연구가 연계된 공공 혁신 생태계를 구축하게 될 것으로 기대된다.

특히 공무원 전문교육 강화를 위한 쌍방향 수업 운영과 시정 현안 해결을 위한 공동연구, 정부 공모사업 동반 참여 등 실질적 성과 창출이 가능해지며, 신공항 개항과 AI 전환 등 미래 변화에 대응하는 역량도 한층 강화될 전망이다.


김장호 구미시장은 "빠르게 변하는 환경 속에서 대학과의 협력은 행정 전문성과 도시 경쟁력을 높이는 핵심 전략"이라며 "구미는 재정·산업·교통·문화 등의 분야에서 변화를 이어가고 있고, 앞으로 50년을 책임질 신성장 동력 마련에 경북대의 전문성이 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
