LS일렉트릭, 제12회 '수중사진 공모전 시상식' 개최

31개 작품 입상…대상엔 조규철 '성장과정'

LS 안양·용산타워서 일반 관람객 대상 전시

LS일렉트릭은 서울시 수중·핀수영협회와 공동으로 지난 1일 LS용산타워에서 '제12회 LS일렉트릭배 전국 수중사진 공모전' 시상식을 했다고 2일 밝혔다.

LS일렉트릭은 서울시 수중·핀수영협회와 공동으로 1일 LS용산타워에서 ‘제12회 LS일렉트릭배 전국 수중사진 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다. 사진은 대상을 수상한 조규철 작가의 '성장 과정'. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

12회째를 맞은 'LS일렉트릭배 전국 수중사진 공모전'은 수중세계의 신비로움을 일반인과 공유하는 것은 물론, 바다를 대대손손 맑고 푸르게 보존하자는 취지로 2013년부터 시작됐다. 서울시 수중·핀수영협회 회장을 맡고 있는 구자균 LS일렉트릭 회장이 아름다운 바다의 모습을 함께 나누고 아름다운 바다를 함께 지켜나가자는 의미를 담은 공모전을 직접 제안, 기획했다.

이번 공모전에는 지난 9월까지 수중사진(광각/접사), 해양환경 2개 부문에 총 211점의 작품이 접수됐다. 각계 전문가들로 구성된 심사위원회의 심사를 거쳐 수중사진 부문 19점, 해양환경 12점 등 총 31개 작품이 입상했다.

대상은 조규철 작가의 '성장과정'이 차지했다. 일본 오키나와 자마미섬에서 수면 아래를 헤엄치는 혹등고래 어미와 새끼의 뒷모습을 광각으로 촬영해, 새끼가 어미의 보호를 받으며 더 넓은 세상으로 도약을 위한 몸짓을 하는 성장의 모습을 장엄하고 아름답게 담아냈다.

최우수상은 민경호 작가의 '가장 가까운 우주'가 받았다. 몰디브 알리마타에서 광각 렌즈의 효과를 활용해 수염상어가 무리 지어 이동하는 모습을 실루엣으로 표현, 수면 위쪽에서 들어오는 빛이 배경을 이루어 태양을 배경으로 우주를 유영하는 듯한 역동적인 모습을 연출했다.

이외에도 우수상 3개, 장려상 4개, 입선 10개 작품이 입상했다. 수상작은 LS용산타워 1층 로비에서 12월 초까지, LS타워(안양)에서 올해 말까지 전시돼 일반 관람도 가능하다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 "국내 수중사진 작가들을 발굴, 후원하기 위해 개최된 공모전이 많은 분들의 도움으로 중단 없이 어느덧 12회째를 맞이했다"며 "일상에서 쉽게 경험할 수 없는 바닷속 아름다움을 가능한 많은 분들이 간접적으로나마 경험할 수 있길 기원한다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



