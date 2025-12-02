본문 바로가기
최병헌 전 경남교육청 학교정책국장, 경남교육감 선거 출마 선언

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.02 08:36

최병헌 전 경남교육청 학교정책국장이 내년 경남교육감 선거 출마를 선언했다.


최 전 국장은 1일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경남교육의 새로운 미래를 열기 위해 이 자리에 섰다"라며 출마 배경을 밝혔다.

그는 "교육도 철학이 필요한 시대"라며 "철학은 곧 삶의 주인이 되는 것으로, 사색을 통해 교육의 가치를 재발견하고 감성과 지성, 품성과 창의를 함께 기르는 교육이 미래 경남교육의 방향이 돼야 한다"라고 강조했다.


최병헌 전 경남교육청 학교정책국장이 경남교육감 선거 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

최병헌 전 경남교육청 학교정책국장이 경남교육감 선거 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

"지식을 쌓기 위한 교육을 넘어 지성을 배우고 삶의 가치를 깨우쳐 가는 교육으로 가는 한편, 창조교육을 선도하기 위해 경남교육감 선거에 출마한다"라며 핵심 공약을 발표했다.


▲기초 학력 책임 체제 확립과 지성교육 회복 ▲심미적 감성교육 혁신 ▲교권 회복과 공동체 시민교육 강화 ▲인공지능(AI) 및 디지털 기반 창조교육 체계 구축 ▲농·산·어촌 작은학교 살리기 및 지역 균형 교육체제 확립 등이다.

이어 기초 학력 저하, 교권 약화, 농·산·어촌 교육격차 심화, 미래교육 준비 부족, 정서 및 품성 교육 부재 등을 현재 경남교육의 문제점이라 지적했다.


그러면서 "경남교육을 철학과 사색, 감성과 창조의 교육으로 다시 세우겠다"라고 내세웠다.


최 전 국장은 "경남교육은 지금 새로운 전환이 필요하다"며 "사색하는 학생, 감성 있는 학생, 창조적 학생을 길러내는 교육이 경남교육의 미래를 결정할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
