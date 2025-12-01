전남바이오진흥원, 보건복지부 장관 기관 표창



'보건산업진흥 보건의료 기술 사업화'성과 인정



전남바이오진흥원이 2025년도 보건산업진흥 보건의료 기술 사업화의 성과를 인정받아 보건복지부 장관 기관 표창을 받았다. 전남바이오진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

(재)전남바이오진흥원(원장 윤호열)이 보건의료 기술사업화와 바이오·헬스 창업 생태계 조성에 기여한 공로를 인정받아 '2025년 보건 산업진흥 보건의료 기술사업화 유공' 보건복지부장관 기관표창을 수상했다고 1일 밝혔다.

이번 표창은 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 국내 보건산업 발전에 기여한 기관·개인을 선정해 수여하는 정부 포상으로, 전남바이오진흥원은 기술사업화 지원 플랫폼 구축, 초기창업기업 육성, 지역 기반의 바이오헬스 산업 경쟁력 강화 등에서 거둔 성과가 높게 인정됐다.

바이오진흥원은 K-바이오·헬스 지역센터 운영을 중심으로 기술이전·사업화 컨설팅, 시제품 제작·임상 연계 지원 등 다양한 지원사업을 추진하며, 유망 기술의 시장 진입을 촉진하고 창업기업의 성장 기반을 체계적으로 확립해 왔다는 평가다.

윤호열 전남바이오진흥원장은 "이번 수상을 계기로 기술사업화와 창업 지원을 더욱 강화해, 지역 혁신기업이 대한민국 보건 산업을 이끌어갈 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>