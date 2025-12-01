본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

"세계로 뻗은 완도 수산물"…전남 수출평가 '우수상'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.01 15:53

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

완도군 '해외시장 개척' 높은 평가
지역 업체 4곳 수출탑 수상
젊은 경영인 정대한 대표 유공 표창

전남 완도군이 '2025년 전남 농수산식품 수출 우수 시·군 평가'에서 도내 22개 시·군 가운데 우수상을 받았다. 완도군은 "해외시장 개척 활동에서 높은 평가를 받았다"고 1일 밝혔다.


이번 평가는 지난해 10월부터 올해 9월까지의 농수산식품 수출 실적과 증가율을 토대로 한 1차 정량평가와 각 지자체의 수출 지원 정책·해외 마케팅 노력 등을 살핀 2차 정성평가로 이뤄졌다. 완도군은 이 과정에서 해외 판로 확장을 위한 적극적인 행보가 주목받았다.

완도군이 '2025년 전남 농수산식품 수출 우수 시·군 평가'에서 도내 22개 시·군 가운데 우수상을 받았다. 완도군 제공

완도군이 '2025년 전남 농수산식품 수출 우수 시·군 평가'에서 도내 22개 시·군 가운데 우수상을 받았다. 완도군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 지난 2016년부터 '장보고 상단'을 운영하며 완도 수산물의 해외 진출을 꾸준히 모색했다. 올해는 해외 판촉전 7회, 수출 상담회 2회, 국제 식품 전시회 3회 참가 등 공격적 마케팅을 전개해 완도 수산물의 브랜드 가치를 높였다는 평가다.

같은 날 열린 '전남 농림축산물 수출탑 시상식'에서는 완도군 소재 수출업체 4곳이 수출탑을 받았다. ㈜바다명가는 500만달러, 해미원 영어조합법인은 100만달러, ㈜푸른정식품은 50만달러, 완도바다 영어조합법인은 20만달러 수출탑을 각각 수상했다.


특히 ㈜대한물산 정대한 대표는 전남 수출 유공자 표창을 받았다. 정 대표는 젊은 나이에도 불구하고 완도 수산물의 해외 판로 개척과 수출 확대에 앞장서 온 것으로 알려졌다.


신우철 완도군수는 "군과 지역 수출업체의 노력이 결실을 맺고 있다"며 "내년 5월 열리는 국제해조류박람회에 세계 각국 바이어를 초청해 수출 상담회를 개최하는 등 수출 기반을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

해조류·수산물 특화 지역인 완도군은 전복, 김, 미역 등을 중심으로 매년 다양한 해외 마케팅을 펼치며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기